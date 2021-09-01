Наталья Сейтахметова: Качественное образование – залог успеха и процветания государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения КН МОН РК, член - корреспондент НАН РК, доктор философских наук, профессор прокомментировала сегодняшнее послание Президента народу Казахстана. По ее словам, Глава государства определил главный тренд в современном образовании – инклюзивность, которая должна моделировать национальную концепцию образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент в Послании народу Казахстана главным приоритетом поставил задачу повышения качества и профессионализации образования, от этого зависит будущее нашей страны. Некачественное образование – угроза духовной и национальной безопасности. Касым-Жомарт Кемелевич определил главный тренд в современном образовании – инклюзивность, которая должна моделировать национальную концепцию образования. В традициях Казахстана стремление к образованию всегда было приоритетным. За последние годы существующие проблемы в профессиональной образовательной и научной сферах показывают необходимость интеллектуальной перезагрузки. Президент отмечает ещё одну проблему – равный доступ к качественному образованию, который будет способствовать развитию и становлению личностного роста, профессионализации, умению не только использовать полученные знания, но и генерировать их», - прокомментировала спикер.

По ее мнению, в Послании Президентом отмечается высокая и очень главная миссия педагогов – просветительская. Эта миссия связана с двумя органичными компонентами – образованием и воспитанием, формирующими систему казахстанских культурных ценностей, в иерархии которых ценность знания – приоритетна.

«Меня, как представителя сферы науки и образования, приоритеты и задачи, поставленные Главой государства, вдохновляют и направляют на продвижение и решение задач образовательного характера, поскольку образование, о котором говорит Президент, должно формировать не просто специалиста, но Человека и Личность. Качественное образование начинается со школы. Увеличение количества школ, их строительство, особенно в сельской местности – ещё одна задача, направленная на решение проблем качественного образования. За прошедшие годы учёные и педагоги имеют существенную поддержку: гранты, стипендии. Но для становления конкурентоспособной гуманитарной науки необходимо увеличить государственную поддержку – об этом говорил Президент Казахстана», - отметила она.

По словам Натальи Сейтахметовой, качество, профессионализм, интеграция науки и образования, равный доступ к образовательным ресурсам, ответственность педагогов и учёных за подготовку кадров – все это и есть инклюзивное образование, способствующее развитию и процветанию.

«Об этой актуальности сегодня Послание нашего Президента», - добавила она.