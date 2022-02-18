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Наталья Косенко: Казахстанцы поддерживают политику открытости Президента

18 Февраля 2022 14:47
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Наталья Косенко: Казахстанцы поддерживают политику открытости Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы поддерживают политику открытости Президента К.Токаева. Такое мнение высказала заслуженная артистка Казахстана, актриса столичного Русского драматического театра им. М. Горького Наталья Косенко по поводу интервью Главы государства телеканалу «Qazaqstan» 17 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Конечно, Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев очень хорошо сказал о том, что не будут ничего скрывать от народа. Мы это все поддерживаем. Думаю, сейчас такое время, когда мы должны сплотиться вокруг Президента. Потому, что его направленность очень правильная. В единстве и поддержке сила. В общем-то, он все правильно сделал – я имею в виду январские события. Не нужно обращать внимания на то, что пишут в социальных сетях. Он руководитель государства и сделал все правильно. Спасибо ему за то, что сохранился мир и стабильность, единство народа. Конечно, он прав, должна быть прозрачность, открытость в этих вопросах, касающихся январских событий. Благодаря открытости сохранится доверие к власти, будет поддержка населения», – сказала Н.Косенко.

Напомним, в интервью телеканалу «Qazaqstan» Глава государства высказался по поводу расследования январских событий: «Думаю, уже скоро наши граждане обязательно получат ответы на волнующие их вопросы. Вся информация будет опубликована. Мы не будем ничего скрывать от народа. Пока могу сказать лишь одно: была реальная угроза безопасности наших граждан и целостности страны».

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#Интервью Президента РК 17.02.2022  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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