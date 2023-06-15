Наталья Годунова - о неосвоении бюджета: Скорее всего будет рассматриваться дисциплинарная ответственность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вопрос введения ответственности за неосвоение бюджетных средств прокомментировала председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всех администраторах республиканских и местных было освоение. Это проблема появилась с 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Она была вполне объяснима тем, что создавались и держались необходимые резервы на случай ухудшения ситуации. В этом году, по сути, первый год, наверное, после целого десятилетия возникла эта проблема», - сказала Наталья Годунова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Он также добавила, что неосвоение, заявленное Минфином, является неосвоением по конкретным инвестиционным проектам.

«Неосвоение в 81 млрд тенге, который озвучил Минфин и представил в отчете Правительства, является уже неосвоением по конкретным инвестиционным проектам и за это должна быть рассмотрена соответствующая ответственность. Я думаю, что Правительство будет рассматривать дисциплинарную ответственность», - добавила Наталья Годунова.