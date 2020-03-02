Насыщенную программу приготовили в «Астана Опера» на март

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Череда весенних праздников в марте будет представлена на сцене столичного театра «Астана Опера» постановками оперных и балетных спектаклей, увлекательными концертными программами с участием звезд казахстанского классического искусства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

7 марта в 18:00 в Камерном зале театра состоится праздничный концерт «Песни любви» из популярного цикла «Музыкальная гостиная». Слушателей ждет яркое шоу в исполнении солистов оперы, артистов хора и оркестр «Астана Опера», посвященное Международному женскому дню. В качестве подарка прекрасным дамам к весеннему празднику будут исполнены самые страстные, лирические, проникновенные арии из мировой оперной классики, а также казахские, русские, неаполитанские песни и романсы.

8 марта в 18:00 на сцене Большого зала вниманию прекрасной половины человечества будет предложен балет «Собор Парижской Богоматери». Оригинальная хореография прославленного балетмейстера XX века Ролана Пети, прекрасная музыка композитора Мориса Жарра, красочные костюмы знаменитого парижского кутюрье Ива Сен-Лорана сразу же со дня премьеры в столичном театре сделали эту постановку одной из самых любимых публикой. Квазимодо – Бахтияр Адамжан, Эсмеральда – Айгерим Бекетаева, Клод Фролло – Арман Уразов, Феб – Олжас Тарланов. Симфонический оркестр, артисты балета, хор и миманс театра «Астана Опера», дирижер-постановщик – Арман Уразгалиев, главный хормейстер – Ержан Даутов. Художественный руководитель балетной труппы – Алтынай Асылмуратова.

В преддверии древнего праздника весеннего равноденствия и обновления природы Наурыза жителей и гостей столицы ожидают незабываемые вечера вокальной и инструментальной музыки. 15 марта в 18:00 талантливые артисты оркестра театра представят романтический концерт «Созвучие весенних струн». На сцену Камерного зала в этот вечер выйдут Айнур Камалова (арфа), Зынхар Ахметбек (скрипка), Наталья Керносова (фортепиано), Ислам Алиев (гобой), Балнур Кудайберген, Айжан Ермуханова, Талшын Кешильбаева (скрипки), Олеся Морозова, Саид Мамиев (альты), Нурисламбек Джуматов, Мағжан Сагади (виолончели). В программу вошли: Фантазия для арфы до минор Л. Шпора, Соната для скрипки и фортепиано cоль минор, Два танца для арфы и струнных, «Мечтательность» для гобоя и арфы К. Дебюсси и Фантазия для скрипки и арфы ля мажор К. Сен-Санса. Ведущая – Акерке Али.

19 марта в 19:00 в Камерном зале театра пройдет концерт «Музыка света», посвященный богатому музыкальному наследию семьи Жубановых. Прозвучат сочинения выдающихся казахстанских композиторов – основоположника национальной профессиональной музыки Ахмета Жубанова, Газизы Жубановой, Алиби Мамбетова, а также молодого современного автора, достойно продолжающего музыкальную династию – Карины Измаиловой. Своими выступлениями слушателей порадуют известные казахстанские артисты, ведущие солисты оперы и музыканты оркестра «Астана Опера», а также талантливые ученики класса профессора Дины Азербайжановны Мамбетовой: Камилла Мамбетова, Карина Измаилова (фортепиано), Салтанат Ахметова и Айгуль Ниязова (сопрано), Азамат Желтыргузов и Шахимардан Абилов (баритоны), Макпал Бекмагамбетова (скрипка), Орынбай Дуйсен (домбра), Аскар Муканов (виолончель), Аида Абдыкадырова, Айгерим Даутбаева (флейты), Думан Орынгалиулы (труба), Дана Абдыкадырова, Айгуль Калкенова, Алена Цылева (фортепиано).

Будут исполнены произведения А. Жубанова – «Ария» для скрипки и фортепиано, Таджикские танцы №1 и №5, «Романс» для виолончели и фортепиано, «Би кюй»; Г. Жубановой – романс «Өтеді күндер», «Праздничный кюй» для виолончели и фортепиано, «Токката». В программе также представлены: сочинения А. Мамбетова – Три пьесы для фортепиано, кюй «Атама», Четыре миниатюры для флейты и фортепиано, Die Melodie fur Rose для трубы и фортепиано, трио «Элегия» (памяти родителей) для скрипки, виолончели и фортепиано; К. Измаиловой – Фантазия на тему «Карлыгаш» А. Жубанова, «Песня без слов», «Аллегро» для скрипки и фортепиано, пьеса для флейты и фортепиано «К свету» посвящение А. Мамбетову, а также кюй «Газиза» Каршыги Ахмедьярова.

21, 22 и 23 марта в 18.00 в Большом зале театра будет исполнен шедевр национальной классики – опера «Кыз Жибек» Е. Брусиловского на либретто Г. Мусрепова. Первая казахская опера «Кыз Жибек» представлена на сцене «Астана Опера» в новой редакции режиссера-постановщика Михаила Панджавидзе и дирижера-постановщика Абзала Мухитдина. Казахстанские театральные художники Софья Тасмагамбетова и Павел Драгунов создали уникальные декорации и богатые костюмы, дополненные в постановке интересным использованием видеопроекций и 3D-технологий. Симфонический оркестр, оперная труппа, хор, артисты балета, миманс и детская студия «Астана Опера». Главный хормейстер – Ержан Даутов, балетмейстер-постановщик – Мукарам Авахри, консультант – Асхат Маемиров, ассистент режиссера – Еренбак Тойкенов, дирижер – Руслан Баймурзин, руководитель детского хора – Алтынганым Ахметова.

Главные партии в спектакле представят блистательные солисты оперы: Жибек – Жамиля Джаркимбаева (дебют в партии), Назым Сагинтай, Мадина Исламова, Тулеген – Меир Байнеш, Медет Чотабаев, Жан Тапин, Бекежан – Талгат Галеев (21.03, 23.03), Жанат Шыбыкбаев (дебют в партии). Шеге – Беимбет Танарыков (21.03, 23.03), Ерлан Рыскали (дебют в театре), Базарбай – Жанат Шыбыкбаев, Болат Есимханов (22.03, 23.03), Камка – Дина Хамзина, Гульжанат Сапакова, Салтанат Муратбекова (дебют в партии), Карлыгаш – Айгуль Ниязова, Асем Сембина (22.03, 23.03), Батсайы – Салтанат Муратбекова, Татьяна Вицинская (22.03, 23.03), Дурия – Елена Ганжа, Бибигуль Жанузак (22.03, 23.03).