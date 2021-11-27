Насыщенную программу на декабрь приготовил театр «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праздничные музыкальные вечера, искрометная комическая опера, концерт, посвященный 100-летнему юбилею одного из основателей скрипичного исполнительского искусства Казахстана профессора Иосифа Когана, и множество других сюрпризов приготовил театр «Астана Опера» столичным любителям классического искусства. В декабре на сцену Камерного зала имени Куляш Байсеитовой выйдут известные казахстанские артисты, а также подающие большие надежды молодые исполнители, уже успевшие полюбиться публике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

1 декабря в 17.00 солисты оперы и артисты оркестра «Астана Опера» представят слушателям праздничный концерт «Ел тірегі – Елбасы», приуроченный к Дню Первого Президента Республики Казахстан. Песни народов Казахстана, любимые песни Елбасы и произведения композиторов-классиков прозвучат в исполнении Заслуженного деятеля Казахстана Маргариты Дворецкой, Галины Чеплаковой, Мадины Исламовой, Назым Сагинтай, Заслуженной артистки Казахстана Галии Байгазиновой, Айданы Данияловой, Аи Еркен (сопрано), Малики Минизини, Дариги Мусаевой (меццо-сопрано), Заслуженного деятеля Казахстана Меира Байнеша, Алмата Избамбетова, Аблая Бекенова, Нурсултана Шатырханулы (тенора), Батыржана Смакова (контртенор), Ермека Беримжанова (баритон), флейтистки Балжан Сапаровой, а также Детского хора театра «Астана Опера», руководитель Алтынганым Ахметова. Концертмейстеры – Меруерт Жекенова, Жаныл Рахимбекова, Айшабиби Аскарова, Раушан Бескемиброва.

7 декабря в 19.00 пройдет вечер духовой музыки «Три немецкие сонаты». Известные казахстанские музыканты Жанар Желтыргузова (флейта), Алмаз Токпанов (кларнет), Калкаман Дюсембаев (валторна), Улан Кульмаметов (фортепиано) исполнят сонаты для духовых инструментов трех немецких композиторов. В их числе – Соната для валторны и фортепиано фа мажор op.17 великого классика Людвига ван Бетховена, Соната для флейты и фортепиано op.167 «Ундина» раннего романтика Карла Рейнеке, Соната для кларнета и фортепиано фа минор op.120 №1 яркого представителя позднего немецкого романтизма Иоганнеса Брамса.

9 декабря в 19.00 в концерте «Содружество квартетов» выступят два блестящих творческих коллектива – алматинский GATOB QUARTET и струнный квартет артистов оркестра «Астана Опера». Состав GATOB QUARTET представлен музыкантами: Асем Калман (первая скрипка), Оксана Нуршаева (вторая скрипка), Нурлан Сагимбаев (альт), Айдар Куспанов (виолончель). В столичный струнный квартет вошли: солист Симфонического оркестра театра Заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов (первая скрипка), Айбол Серик (вторая скрипка), Саид Мамиев (альт), Курванжан Ахатов (виолончель). В программе вечера сочинения композиторов-классиков – Струнный квартет № 9 до мажор, op. 59 №3 Л. ван Бетховена, Струнный квартет №2 ре мажор А. Бородина, Двойной квартет №1 ре минор, ор.65 Л. Шпора.

11 декабря в 17.00 жителей и гостей столицы ждет незабываемый музыкальный вечер, посвященный 100-летнему юбилею скрипача, музыканта и педагога Заслуженного артиста Казахстана Иосифа Бенедиктовича Когана, внесшего огромный вклад в развитие культуры республики. В концерте «Струны ХХ столетия: Иосиф Бенедиктович Коган» примут участие казахстанские музыканты, молодые скрипачи, продолжающие дело великого учителя: Заслуженный деятель Казахстана, профессор Аскар Дуйсенбаев, лауреаты международных конкурсов Анель Шакирова, Мадина Бекмадиева, Мадина Капеу, Алексей Лебедев, Айдар Токталиев. На сцену Камерного зала им. К. Байсеитовой также выйдут лауреаты международных конкурсов, студенты и магистранты Казахского национального университета искусств: лауреат Х Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского Акбике Алги, обладатель Гран-при и Кубка Президента РК ХХ Международного фестиваля «Шабыт» Жибек Мусургалиева, Сания Исабекова, Индира Нурлыбай, Адлет Тураров, Гульназ Мухамедуалиева, Гаухар Умирбекова, Гульдана Оразаева, Айбол Серик, Рахиль Мусакожа, ансамбль скрипачей «КАПРИЧЧИ», руководитель М. Бекмадиева. Концертмейстеры – Сергей Васильев, Мадина Такеева, Малика Аймакова, модератор – Заслуженный деятель Казахстана, профессор Раиса Мусахаджаева В программе концерта – произведения И. Когана, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке, Е. Брусиловского, кюй Курмангазы в обработке И. Когана и др.

22 декабря в 19.00 состоится концерт ансамбля камерной музыки Musicа d’Accordo Astana, руководителем которого был известный пианист профессор Вячеслав Туркестанович Узбеков. Тонкую интерпретацию произведений композиторов-классиков слушателям предложат: Заслуженный деятель Казахстана Дамиля Махпирова (гобой), флейтисты Александр Тараскин, Аида Абдыкадырова, Жанар Желтыргузова, Жибек Сапаргалиева, скрипачка Шынар Барлыкова, виолончелистка Ботагоз Калиева, кларнетист Казбек Тастанбеков, пианисты Эльмира Султангазина, Гульжанат Жанатаева, Жанна Здорнова, Салтанат Акбасова. В программу вошли: Соната для фортепиано №2 соль-диез минор, op. 19 в двух частях А. Скрябина, Соната для скрипки и фортепиано ля мажор в четырех частях С. Франка, Соната для флейты и фортепиано, ор.23 в двух частях Л. Либермана, Тарантелла для флейты, кларнета и фортепиано ля минор, op. 6 К. Сен-Санса, Сонатина для флейты и фортепиано П. Санкана, Grand tango А. Пьяццоллы, Трио для флейты, гобоя и фортепиано Г.Ф. Телемана, Баллада для флейты и фортепиано Ф. Мартена.

16 и 17 декабря в 17.00 в рамках популярного проекта театр «PICCOLO» солисты оперы и Камерный оркестр «Астана Опера» представят оперу-буффа Джоаккино Россини «Шёлковая лестница». Зрелищная постановка была реализована блистательной творческой командой: дирижер-постановщик – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, режиссер-постановщик – Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам – Манана Гуниа. Режиссер – Еренбак Тойкенов, технический директор проекта – Виктор Караре, директор оперной труппы – Заслуженный деятель Казахстана Азамат Желтыргузов, ассистент дирижера – Руслан Баймурзин, ассистенты режиссера – Алтынганым Ахметова, Мансия Естекова, координатор проекта – Маржан Жакенова.

26 декабря в 17.00 в преддверии праздников прекрасное предновогоднее настроение публике подарит вечер старинной музыки Shining Christmas. На сцену Камерного зала выйдут Заслуженный деятель Казахстана Айгуль Ниязова, Асем Сембина (сопрано), Салтанат Муратбекова (меццо-сопрано), Батыржан Смаков (контральто), Раушан Бескембирова (фортепиано). В программе вокальные и инструментальные сочинения великих композиторов – жемчужина мировой музыкальной культуры, кантата Stabat Mater Дж. Перголези, Nisi Dominus А. Вивальди, а также произведения Г.Ф. Генделя, В.А. Моцарта, К.В. Глюка и Г. Персела.