Насыщенную программу к Наурызу готовит театр «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Природа просыпается и вместе с весенним обновлением, приходит прекрасное настроение. В «Астана Опера» полным ходом идет подготовка к всеми любимому празднику – Наурызу. Жители и гости столицы увидят концерты и спектакли, в которых отражены обычаи и традиции нашего народа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Согласно новой концепции, Наурыз празднуется с 14 по 23 марта включительно. При этом каждый из 10 дней праздника имеет свое официальное название. В «Астана Опера» насыщенную программу 16, 17, 18 марта на сцене Большого зала откроет знаменитая опера «Кыз Жибек» Е. Брусиловского на либретто Г. Мусрепова. В спектакле примут участие звезды казахстанской оперной сцены, а также хор и симфонический оркестр театра под управлением заслуженного деятеля Казахстана маэстро Абзала Мухитдина.

В Ұлыстың ұлы күні - в Великий день народа – 21 и 22 марта в Камерном зале имени К. Байсеитовой пройдет яркий, веселый и увлекательный концерт «Қош келдің, Наурыз!», который оставит незабываемые впечатления от долгожданного весеннего праздника.

Напомним, что в опубликованной статье Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «Независимость – самое дорогое», Глава государства поставил вопрос о праздновании Наурыза по-новому, поручив разработать концепцию и обогатить содержание этого праздника.

«Как сказал Президент Казахстана, чем больше объединяющих общество ценностей, тем крепче его единство, - отметил директор театра «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров. – С наступлением марта, люди ощущают новое дыхание жизни. И я от всей души поздравляю всех наших соотечественников с Наурызом, пусть наша независимая страна развивается, народ Казахстана процветает и будет сплочен, как большая семья. Желаю всем нам мирного и чистого неба над головой, достатка, здоровья и благополучия».

Театралы и все поклонники «Астана Опера» знают, что каждый год творческий коллектив готовит разнообразную концертную программу, которая дарит теплую атмосферу праздника.

«В этот день невозможно не показать наши обычаи и традиции. В концерте «Қош келдің, Наурыз!» прозвучат произведения многих народов, в основе которых лежит тема единства, мира и согласия. Главная идея – показать, что Наурыз – это праздник, объединяющий людей всех национальностей, проживающих в нашей стране. Мы с радостью провожаем зиму и с нетерпением ждем солнечную весну с ее журчащими ручьями, поющими птицами, ласковым ветром и душистой листвой деревьев. Поэтому мы постараемся показать самые яркие номера, создающие атмосферу праздника. Безусловно, на концертах ожидаются аншлаги», - сказала заслуженный деятель Казахстана музыкальный консультант театра, пианистка Раушан Бескембирова.

В программе примут участие солисты оперной труппы заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Бибигуль Жанузак, кавалер ордена «Курмет» Айзада Капонова, Заслуженная артистка Казахстана Галия Байгазинова, Асем Сембина, Назым Сагинтай и многие другие.

К своим коллегам присоединятся музыканты оркестра, артисты хора «Астана Опера», учащиеся Международной оперной академии Astana Opera. Они исполнят классические и современные произведения, в числе которых отрывки из популярных опер, а также национальные песни. Особое настроение создадут такие музыкальные сочинения, как «Тойбастар», «Тұсаукесер», «Беташар», которые прозвучат в сопровождении домбры и кыл-кобыза. Поэтической канвой вечера станут стихи о любимом празднике – Наурызе.