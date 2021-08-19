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Насвай и наркотики пытался пронести акмолинец  в колонию

19 Августа 2021 04:44
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Насвай и наркотики пытался пронести акмолинец  в колонию

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Работающий у предпринимателя на территории колонии акмолинец пытался пронести 10 пачек насвая и гашиш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, 45-летний акмолинец, работая у одного из предпринимателей на территории учреждения акмолинского ДУИС, пытался пронести в колонию 10 пачек насвая и более трех грамм гашиша, но был задержан на контрольно-пропускном пункте сотрудниками досмотровой группы учреждения.

«Мужчина работал на промзоне колонии уже несколько лет и был на хорошем счету. В последнее время его назначили мастером. Наверное, поэтому, пронося запрещенные предметы на территорию колонии, он был уверен, что останется вне подозрения и спокойно, не ухищряясь, положил наркотики в пачку с сигаретами, а насвай - в свой пакет с обедом», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

По данному факту собран материал, проводится досудебное расследование.

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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью   #Пенитенциарная система   #Борьба с наркотиками  
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Автор:

Оксана Матасова

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