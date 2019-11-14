Наступит ли в РК «молочный кризис», рассказали в Минсельхозе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Управлении по связям с общественностью МСХ РК прокомментировали публикации в ряде казахстанских СМИ о вероятности наступления так называемого «молочного кризиса», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Согласно новым требованиям, с 1 января 2020 года для сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок, используемых для производства молочных продуктов, вводятся новые максимальные показатели содержания КМАФАнМ (количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) и соматических клеток. Это позволит с особой тщательностью контролировать показатели чистоты, кислотности, плотности, бактериальной обсемененности, жирности и т.д.», - говорится в информационном сообщении МСХ.

В ведомстве отметили, что с момента подготовки и принятия проекта Техрегламента «О безопасности молока и молочной продукции» казахстанской стороной были подготовлены и реализуются меры по переформатированию и модернизации молочной отрасли страны, чтобы она могла адаптироваться к новым условиям.

Между тем, для поддержки отечественных производителей молока-сырья и заготовительных организаций Казахстаном дважды откладывался срок введения новых требований: сначала на 1 июля 2017 года, затем - специальным решением для РК – до 1 января 2020. Отсрочка была вызвана некоторыми объективными факторами.

В первую очередь, это неразвитость сырьевой базы - более 70% молока, идущего в переработку, производится в личных подсобных хозяйствах казахстанцев. Часто такое сырье имеет низкое качество, поскольку в личных подворьях не всегда вовремя и качественно проводят санитарно-ветеринарные мероприятия (вакцинация, правильное сбалансированное кормление, улучшение генетического потенциала и др.).

«Для решения этого вопроса и увеличения объемов качественного сырья Министерство сельского хозяйства РК делает акцент на создание молочно-товарных ферм. А именно, в рамках отраслевой программы по развитию молочного животноводства будет увеличено количество организованных хозяйств. Также предусмотрено максимальное обеспечение МТФ сочными кормами и сенажом при помощи строительства оросительных систем на 120 тыс. га земель», - добавили в управлении.

Согласно приведенной статистике, за 5 лет будет построено 244 семейных и 95 промышленных молочно-товарных ферм. На сегодняшний день уже создано 10 семейных МТФ общей мощностью 989 голов (в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях), а также две промышленных МТФ в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Еще в 2019 году созданы 12 молокоприемных пунктов, просубсидированы 19 заготовительных организаций на 328,5 млн тенге.

«В рамках адаптационных мер в отраслевой программе по развитию молочного животноводства предусмотрены развитие якорных кооперации в молочной отрасли, расширение мер господдержки по техническому оснащению и переоснащению МТФ, кооперативов, молокоприемных пунктов и заготовительных организаций, субсидирование затрат на строительство молочно-товарных и семейных ферм, а также создание учебных ферм для повышения знаний в области молочного животноводства и другое», - перечислили специалисты МСХ.

Вместе с тем, параллельно реализуется дорожная карта по приведению продукции молочной отрасли Казахстана в соответствие с требованиями безопасности ЕАЭС. Она разработана ОЮЛ «Молочный союз Казахстана» в сотрудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией объединенных наций (FAO) и Евразийским банком реконструкции и развития.

Дорожной картой предусмотрено совершенствование лабораторной базы и практик контроля входного сырья, а также подготовка поставщиков молочного сырья к переходу на требования техрегламентов ЕАЭС. Данная работа уже ведется и есть определенные результаты.

Ранее в казахстанских СМИ была опубликована информация о возможном наступлении «молочного кризиса», так как 90 процентов сырья, поступающего на заводы от фермеров, не соответствует нормам техрегламента.

В Минсельхозе напомнили, что указанный техрегламент был принят 6 лет назад, в 2013 году, Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 67.

«Он направлен на значительное повышение безопасности и качества молока и молочной продукции, выпускаемых на территории ЕАЭС в пищевых целях», - заключили в МСХ.