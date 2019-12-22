Наступила самая длинная ночь 2019 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 22 декабря наступает зимнее солнцестояние, или солнцеворот, которому предшествует самая длинная ночь уходящего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению специалистов, это событие является знаковым не только с точки зрения астрономии, но и в энергетическом плане. Дню зимнего солнцестояния с древнейших времен приписывали мистические свойства, поэтому 22 декабря важно провести с осторожностью.

В наступившие сутки, когда мы встречаем самую длинную ночь в году, Солнце будет максимально отдалено от экватора, и над горизонтом оно появится на минимальном уровне. Наши предки верили, что в этот день соединяются силы четырех стихий: огонь, земля, вода и воздух, и пространство буквально переполняется от энергии. Переломный момент происходит и в природе, ведь Солнце в этот день лишь ненадолго показывается из-за горизонта.

Астрологи рекомендуют 22 декабря 2019 года не торопиться и не поддаваться сильным эмоциям. С древних времен повелось, что именно в такой день наступает пора избавляться от старого, не заменяя его новым, а свыкаясь с мыслью о том, что жизнь больше не будет прежней. Астрологи рекомендуют не давать волю сомнениям и упрямству, которые будут вызваны влиянием Зодиакального Козерога.

Чтобы справиться с чередой событий, астрологи рекомендуют уделить время внутреннему настрою. В самую длинную ночь важно хорошо выспаться, ведь это еще и время восстановления, перезагрузки сознания и подсознания.

Зимнее солнцестояние — это рубеж, когда темная и светлые стороны борются друг с другом, и для того, чтобы победил свет, нужно твердо стоять на ногах и не позволять себе слабости. Уверенность в себе и отсутствие спешки помогут сосредоточиться на самом важном и достичь успехов.

Как мы сообщали, день зимнего солнцестояния наступит 22 декабря 2019 года в 10 часов 19 минут по времени Нур-Султана. С этого момента каждый последующий день будет дарить нам немного больше света: к новому году продолжительность светового дня увеличится почти на 8 минут.