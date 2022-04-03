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Наступил сезон клещевого энцефалита - что необходимо знать

Автор:  
Гульзат Сахова
3 Апреля 2022, 17:03
Наступил сезон клещевого энцефалита - что необходимо знать

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Весной начинается сезон клещевого энцефалита. О симптомах вируса и как уберечь себя от клещей корреспонденту МИА «Казинформ», рассказали в департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

В Алматинской области эндемичными по клещевому энцефалиту являются Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Енбекшиказахский, Карасайский, Райымбекский, Кегенский, Саркандский, Талгарский, Уйгурские районы и города Текели и Талдыкорган.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Асхата Чарапиева, основные симптомы энцефалита - головная боль, тошнота, рвота, лихорадка, повышение температуры.

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«Также у человека может присутствовать спутанность сознания и дезориентация в пространстве, судороги, двигательные и чувствительные нарушения. В отдельных случаях наблюдаются психические расстройства», - рассказал врач.
Как известно, вирус энцефалита от человека к человеку не передаётся. Против клещевого вирусного энцефалита разработана специальная прививка. Надо учесть, что вакцинация актуальна только для эндемичных районов и городов.

«В общей сложности, делается три прививки: вторая - через две недели после первой, и третья - через год после второй. Причём планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки до возможной встречи с клещом прошло не менее двух недель.

Представители профессий, чья деятельность связана с пребыванием в природных очагах клещевого энцефалита, не просто должны, а обязаны проходить бесплатную иммунизацию против клещевого энцефалита , в случае отсутствия прививки они не допускаются к работе. К ним относятся лесники, егеря и другие работники лесных и охотничьих хозяйств. Также ее получают по показаниям планово», - пояснил А. Чарапиев.

Ежегодно против клещей в эндемичных районах проводится обработка открытых территорий местности специальными противоклещевыми препаратами.

«После того, как вы побывали на природе, следует внимательно осмотреть себя и тех, с кем выезжали, чтобы своевременно обнаружить и снять с тела клеща. Если он всё-таки успел присосаться, не стоит пытаться избавиться от него самостоятельно, лучше добраться до ближайшего травмпункта или любого медучреждения, где этим займутся специалисты, чтобы в теле не осталось никаких фрагментов членистоногого. Также в течений 72 часов нужно получить противоклещевой иммуноглобулин. Так как своевременное получение этого препарата уменьшает риск заболевания клещевым энцефалитом», - уточнил спикер.
По информации ДСЭК области, территория 11 районов и двух городов Алматинской области признана неблагополучной (эндемичной) по клещевому энцефалиту.

Ежегодно среди жителей области регистрируется от 1 до 10 случаев заболевания человек, покусанных клещами. Из- них 1-2 случая с летальным исходом.
Кроме того, каждый год на эндемичных территориях области проводится вакцинация контингентов риска и населению против клещевого энцефалита. Это около 10 тысяч человек.
В этом году противоклещевые истребительные мероприятия на эндемичных территориях 11 районов и двух городов площадью 968 га в местах массового отдыха, открытых территориях, предгорных зонах будет проводиться с конца марта по 22.04., второй этап - с 24.05. по 23.06.
В паразитологической лаборатории филиала «Национального центра экспертизы» по Алматинской области на бесплатной основе проводятся исследования сыворотки крови от укушенных клещами лиц методом иммуноферментного анализа на клещевой энцефалит и Лайм боррелиоз, а также ежегодно из эндемичных территорий по клещевому энцефалиту проводятся исследования клещей на вирусофорность.
С начала сезона клещевого энцефалита начат еженедельный мониторинг за клещевым энцефалитом, а также учет и обследование укушенных клещами людей.
С марта проводится энтомологическое наблюдение за видовым составом, сезонным ходом численности клещей в природе.


Фото:educationperiodical.com


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