Настроение города: Столичный дизайнер оживил алматинские достопримечательности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях сейчас бурно обсуждается последняя публикация моушн-дизайнера Алмаза Дуйсебаева - короткое видео, на котором он оживил узнаваемые столичные и алматинские достопримечательности. Каждый его проект находит положительный отклик в обществе, набирает многочисленные отзывы, что, конечно же, дарит вдохновение дизайнеру создавать новые креативные проекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее мы знакомили читателей с проектом Алмаза Дуйсебаева «Движение - жизнь» . Дизайнер в своем ролике показал, как бы выглядели оживленные здания, муралы, граффити и дорожные знаки.

Отметим, эта публикация в Instagram набрала более 15 тысяч просмотров.

Продолжением этого креативного ролика стала публикация «Настроение города». На этот раз дизайнер оживил алматинские достопримечательности.

«Особой идеи не было. Я прилетел на съемки в Алматы, в процессе прогулки по городу запечатлел интересные моменты на камеру, а вдруг пригодятся. В итоге у меня получилась коллекция из муралов, памятника The Beatles на Кок Тобе, канатной дороги Медео. По приезду домой в столицу с семьей проводили время на набережной. Здесь я снял на камеру музыкальные фонари, дорожные знаки. Приехав домой, решил сделать из собранных рисунков небольшой ролик. На реализацию идеи понадобилось около недели», - поделился моушн-дизайнер.

Чтобы оживить здания, он использовал обычную программу для анимации и спецэффектов.

«Я видел в зарубежных сообществах (паблики) подобные проекты по движению окон, муралов на зданиях. Подумал: почему бы не сделать такой же ролик у нас, в Казахстане?» - пояснил Алмаз Дуйсебаев.

Среди работ дизайнера вызывают восхищение столичные здания, превращенные в роман-эпопею «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, серия подземных миров с участием «Хан Шатыра», павильон-сферы «Нур Алем», столица под другим углом.

«Вдохновение приходит по-разному. Бывает, еду по городу на машине, обращаю внимание на некоторые здания, появляется образ, начинаю вынашивать идею. После моих публикаций с оживленными столичными и алматинскими достопримечательностями мне предлагали «оживить» здания в других городах. Хочу попробовать сделать что-то с Таразом. Это мой родной город», - отметил дизайнер.

В завершение нашей беседы он рассказал о том, насколько важно «оживлять» города в нынешних условиях.

«Сейчас в нашей стране появляются талантливые ребята в плане графики, искусства, художества. Это очень радует. У многих есть стремление заниматься креативом. В этом ключе у нас есть рост. Сейчас кругом в социальных сетях много негатива. Мне кажется, очень важно создавать такие проекты, представлять публике позитивные ролики. Климат, к примеру, в столице суровый, холодный. А такие добрые проекты дарят теплоту. Хочется сделать что-то доброе, яркое и приятное. Я вовсе не гонюсь за славой и пиаром. Мы люди скромные в этом плане. Мне кажется, очень важно делать такие вещи на позитиве. Желаю всем развиваться, не стоять на месте и никогда не унывать», - заключил моушн-дизайнер Алмаз Дуйсебаев.