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    23:00, 22 Март 2024 | GMT +6

    Юрты из Монголии, как ткут ковры в Иране: что нового узнали североказахстанцы на Наурыз

    Юрты украсили на Наурыз в СКО
    Фото: акимат СКО

    Северо-Казахстанская область отметила Наурыз мейрамы. Массовые праздничные гуляния прошли на главной площади областного центра. Это стало ключевым событием Наурызнама, который длится 10 дней, передает агентство Kazinform.

    Юрты украсили на Наурыз в СКО
    Фото: акимат СКО

    Национальный праздник украсили тематические юрты, где жители и гости смогли ознакомиться с обычаями и культурой нашего, а также других народов. Посетить юрты мог любой желающий.

    Юрты украсили на Наурыз в СКО
    Фото: акимат СКО

    В одной из них было представлено разнообразие астау ручной работы из березы и карагача, кумысные наборы. Кроме того, в юрте можно было увидеть и приобрести одежду и изделия: монгольские куртки, водолазки, кофты, шапки, жилетки, носки из кашемира, варежки из верблюжьей шерсти, монгольские унты с собачьим мехом, ремни, сумки, кошельки, мужские барсетки из  телячьей кожи.

    Юрты украсили на Наурыз в СКО
    Фото: акимат СКО

    Аким области Гауез Нурмухамбетов посетил все юрты на главной площади и поздравил североказахстанцев с праздником Наурыз мейрамы.

    Теги:
    Культура Северо-Казахстанская область Праздник Регионы Казахстана Наурыз
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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