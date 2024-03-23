Юрты из Монголии, как ткут ковры в Иране: что нового узнали североказахстанцы на Наурыз
Северо-Казахстанская область отметила Наурыз мейрамы. Массовые праздничные гуляния прошли на главной площади областного центра. Это стало ключевым событием Наурызнама, который длится 10 дней, передает агентство Kazinform.
Национальный праздник украсили тематические юрты, где жители и гости смогли ознакомиться с обычаями и культурой нашего, а также других народов. Посетить юрты мог любой желающий.
В одной из них было представлено разнообразие астау ручной работы из березы и карагача, кумысные наборы. Кроме того, в юрте можно было увидеть и приобрести одежду и изделия: монгольские куртки, водолазки, кофты, шапки, жилетки, носки из кашемира, варежки из верблюжьей шерсти, монгольские унты с собачьим мехом, ремни, сумки, кошельки, мужские барсетки из телячьей кожи.
Аким области Гауез Нурмухамбетов посетил все юрты на главной площади и поздравил североказахстанцев с праздником Наурыз мейрамы.