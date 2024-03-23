Юрты из Монголии, как ткут ковры в Иране: что нового узнали североказахстанцы на Наурыз

Северо-Казахстанская область отметила Наурыз мейрамы. Массовые праздничные гуляния прошли на главной площади областного центра. Это стало ключевым событием Наурызнама, который длится 10 дней, передает агентство Kazinform.

Фото: акимат СКО

Национальный праздник украсили тематические юрты, где жители и гости смогли ознакомиться с обычаями и культурой нашего, а также других народов. Посетить юрты мог любой желающий.

Фото: акимат СКО

В одной из них было представлено разнообразие астау ручной работы из березы и карагача, кумысные наборы. Кроме того, в юрте можно было увидеть и приобрести одежду и изделия: монгольские куртки, водолазки, кофты, шапки, жилетки, носки из кашемира, варежки из верблюжьей шерсти, монгольские унты с собачьим мехом, ремни, сумки, кошельки, мужские барсетки из телячьей кожи.

Фото: акимат СКО

Аким области Гауез Нурмухамбетов посетил все юрты на главной площади и поздравил североказахстанцев с праздником Наурыз мейрамы.