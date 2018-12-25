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Настоящую сказку подарили детям Алматинской облати в канун Нового года
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Президентская елка «Жарқыра, Қазақстан! Жарқыра, туған жер!» для детей прошла под сводами Дорца спорта «Жастар» в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.
Отмечается, что на праздничное мероприятие были приглашены дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, воспитанники детских домов, дети из неполных, многодетных и малообеспеченных семей, отличники учебы. Всего 200 детей со всей области.
Маленьких гостей Президентской елки встречали герои известных сказок и мультфильмов, аниматоры, танцоры, певцы и цирковые артисты. По традиции с экрана прозвучало видеопоздравление Главы государства НурсултанаАбишевича Назарбаева.
«Только что вы прослушали видеопоздравление Президента страны, вам адресованы теплые хорошие слова. Глава государства отметил, что вы счастливые дети, потому что живете в независимом мирном государстве. Это нужно ценить и беречь. Мы со своей стороны всегда будет помогать и поддерживать вас во всех добрых делах и начинаниях. Главное - хорошо учитесь, будьте старательными, уважайте взрослых. Этот замечательный праздник организован для вас», - сказал, обращаясь к виновникам торжества, аким области Амандык Баталов.
Затем от имени Главы государства новогодние подарки были вручены каждому ребенку - комплекты зимней одежды, спортивные костюмы, школьные ранцы, сладости, открытки и книги.
От имени детей выступили пятиклассница, воспитанница детского дома «Айналайын» Ирина Веснина и семиклассник, воспитанник детского дома №1 Улыкпан Кабылбеков, которые поблагодарили Главу государства за организованный предновогодний праздник и подарки, а также заверили, что вырастут достойными гражданами страны.
Яркое театрализованное шоу, рассказывающее об особенностях всех сезонов года и новогодних чудесах, продолжило праздник. В нем приняли участие Дед Мороз и Снегурочка, любимые герои современных мультипликационных фильмов, аниматоры. Приятным сюрпризом стало выступление цирковых артистов и гимнастки. Новогодняя елка завершилась праздничным фуршетом.
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