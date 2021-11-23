Настоящую метеостанцию оборудовали в одном из детсадов Петропавловска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При участии Северо-Казахстанского филиала РГП «Казгидромет» в детском саду «Алтын бесік» города Петропавловска была создана настоящая метеостанция. Она оборудована метеорологическими приборами для наблюдения детей за явлениями природы, передает МИА «Казгидромет» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«Метеоролог — одна из самых важных профессий наряду со спасателями и военными. А всё потому, что метеорологи владеют информацией, которая очень важна и крайне неободима для многих отраслей жизнедеятельности страны, для обеспечения безопасности населения, для своевременного предотращения трагедий, катастроф и предсказать природные катаклизмы», - отметили в «Казгидромете».

Филиал Казгидромета оказал детскому саду не только практическую помощь, выделив им необходимое оборудование, но и доступно разъяснили как это работает, как надо применять данные, чтобы составить прогнозы погоды. В детском саду сейчас занимается 350 детей и персонал, которые увлеченно знакомятся со сложной профессией метеоролога и синоптика.

Методическую и практическую помощь, научную консультацию, а также поддержку оказала сотрудник РГП «Казгидромет», директор филиала по СКО — Кымбат Мергалимова. Это пилотный проект филиала, который планируется также адаптировать и для школ города.