Настораживает заболеваемость коронавирусом среди детей до года - Байдилда Шиналиев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, с 4 февраля Жамбылская область находится в «желтой зоне», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наибольшее число жамбылцев, заболевших коронавирусной инфекцией, зарегистрировано в Таразе, в Кордайском, Шуском и Байзакском районах. Менее всего – в самом отдаленном от областного центра Мойынкумском районе. В десяти лабораториях региона с суточной мощностью 4 020 исследований в среднем проводится 2 600 – 2 800 ПЦР-тестов за сутки . В 23 организациях первичной медико-социальной помощи имеется 45 прививочных пунктов, из них 16 в городах и 29 в районах.

О текущей ситуации с COVID-19 в регионе в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области Байдилда Шиналиев.

- Байдилда Сейдилдаевич, что можно сказать о заболеваемости коронавирусом в жамбылском регионе? Становится ли ситуация лучше?

- Однозначно сказать нельзя. Пандемия продолжается по всему миру, в наше время очень важно беречься и следить за своим здоровьем. С начала пандемии в области зарегистрировано 26 273 случая заболевания COVID-19, выздоровели 21 243 жамбылца. За 2021 год выявлено 16 434 случая КВИ. За первую неделю февраля в новом году зарегистрировано 4 829 случаев, в последние сутки выявлено 13 случаев. Отмечу, что сейчас чаще всего заболевают молодые люди от 20 до 39 лет – 37%, и дети в возрасте до 14 лет - 15%. Настораживает заболеваемость коронавирусом среди детей до одного года. За этот год заболели уже 6% малышей, хотя в прошлом болезнь коснулась только 0,7%.

- Сколько человек вакцинированы в области на данный момент?

- Вакцинация не теряет своей актуальности, и в этом направлении уже проведена большая работа. В Жамбылской области вакцинации подлежат 631 300 человек старше 18 лет. По последним данным, первым компонентом привились 636 286 взрослых людей, вторым компонентом - 606 307 человек. Можно сказать, что первым компонентом привито 100% жамбылцев, подлежащих вакцинации. Кроме того, получили прививки первым компонентом 81 269 подростков, вторым компонентом - 26 334 подростка. Привиты первым компонентом 2 784 беременные женщины и 6 378 кормящих мам, вторым компонентом - 1 650 беременных и 2 800 кормящих женщин. Ревакцинацию прошли 131 546 человек.

- В холодные месяцы часто начинают заболевать дети. Ухудшилась ли обстановка с заболеванием коронавирусом среди учащихся?

- С 1 сентября 2021 года по сегодняшний день в жамбылском регионе зарегистрировано 593 случая заболевания среди учащихся и воспитанников организаций образования. Так, переболели коронавирусной инфекцией 471 школьник, 52 студента средне-специальных учебных заведений, 15 студентов высших учебных заведений, 28 воспитанников детских садов и 27 - интернатных организаций. При этом 313 заболевших детей место учебы не посещали, а учились онлайн, заболели во время каникул или отсутствовали по иным причинам.

Зарегистрирован 201 случай заболевания среди преподавателей, из них в школах 138, в колледжах 15, в вузах 13, детсадах 27, в интернатах заболели восемь педагогов. Из этого числа 144 педагога на момент заболевания не посещали организации образования.

Вынесено 337 постановлений, 460 групп и классов отправлено на карантин, а это 9 705 человек.

- Как работают местные мониторинговые группы, выявляющие нарушения санитарно-эпидемиологических требований?

- С момента ослабления карантинных мер по Жамбылской области работает 38 мониторинговых групп. В том числе четыре - в Таразе, по десяти районам области – 34. За последние восемь рейдов проверено 17 объектов, нарушений не выявлено.

С начала этого года члены мониторинговых групп провели 154 рейда. Проверено 370 объектов, 17 из них имеют нарушения. Составлено 13 протоколов об административных правонарушениях, наложено 13 штрафов на индицидуальных предпринимателей и физических лиц на сумму 888 255 тенге.

- Продолжаются ли проверки на границах Жамбылской области?

- В нашем регионе функционируют шесть пунктов пропуска через государственную границу Казахстана с Кыргызстаном. В этом году через все пункты перехода перешли 46 776 человек, в том числе 31 063 пешехода, 15 713 водителей грузовых машин. Из-за отсутствия ПЦР- справки с отрицательным результатом 2 995 граждан Казахстана отправлено на двухдневный карантин, 2 858 водителей протестированы на COVID-19 на посту, у 12 из них выявлены положительные результаты. Не допущены к въезду 1 112 иностранных граждан, не имеющих отрицательного ПЦР-теста.

- Что нужно знать при пересечении государственной границы в пунктах пропуска?

- При пересечении границы необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше 72 часов, даже если уже пройден полный курс вакцинации против COVID-19. Исключение составляют дети до пяти лет, правительственные делегации, члены локомотивных бригад и лица, связанные с перевозочной деятельностью на железнодорожном, морском и речном транспорте.

- Как вы считаете, когда пандемия наконец-то закончится?

- Коронавирус – болезнь коллективная, и только сообща мы сможем достичь результатов. Лучший способ защититься от инфекции – это вакцинация. Нельзя забывать и о мерах защиты в общественных местах - носить маски, закрывая нос и рот, соблюдать социальную дистанцию и обрабатывать руки антисептиком. Только при соблюдении этих правил мы сможем полностью победить пандемию и жить как раньше, забыв про все карантинные ограничения.



