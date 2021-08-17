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Настораживает продолжающийся рост заболеваемости детей до 1 года – Жандарбек Бекшин

17 Августа 2021 12:39
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Настораживает продолжающийся рост заболеваемости детей до 1 года – Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об эпидемиологической ситуации и мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Настораживает продолжающийся рост заболеваемости лиц старше 60 лет на 1,5%, поступающих в тяжелом состоянии, и детей до 1 года», - отметил Жандарбек Бекшин на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Наибольшая заболеваемость, как и прежде, регистрируется среди контингента 20-39 лет - 35,6%, 40-59 лет - 24,2% и 60 лет и старше – 23%, составляющие 83 % от всех заболевших

Ранее он отметил, что ситуация в городе остается напряженной.

Ранее было опубликовано новое постановление «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции» Главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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