РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 24 Август 2021 | GMT +6

    Настольный теннис: World Hopes Week&amp;amp;Challenge пройдет в Аммане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная Федерация настольного тенниса (ITTF) и Иорданская ассоциация настольного тенниса (JTTA) подписали контракт, согласно которому World Hopes Week & Challenge (Всемирная неделя надежд) состоится в Аммане в декабре текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    После Катара в 2016 году и Омана в 2019 году World Hopes Week & Challenge в третий раз пройдёт в Западной Азии.

    Программа ITTF Hopes - это хорошо зарекомендовавший себя глобальный проект выявления талантов, который послужил трамплином для многих сегодняшних игроков мирового уровня, продемонстрировавших свой высокий потенциал на сборах и турнирах.

    Помимо традиционной континентальной квалификации, в этом году введён новый онлайн-вариант отбора талантливых 20 девочек и 20 мальчиков для участия во Всемирной неделе World Hopes Week & Challenge.


    Теги:
    Спорт Иордания
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!