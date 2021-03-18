+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.44 EUR 498.32
RUB 5.73 CNY 64.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Настольный теннис: команда Казахстана стартовала в борьбе за лицензии на Олимпиаду

18 Марта 2021 19:49
Поделиться:
Настольный теннис: команда Казахстана стартовала в борьбе за лицензии на Олимпиаду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 18 марта, в Дохе стартовал азиатский отборочный турнир по настольному теннису. За лицензии на Олимпиаду в Токио бьется команда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
«Актобе» одержал разгромную победу в матче с «Каспием»
Казахстанский теннисит Зангар Нурланулы уступил в четвертьфинале международного турнира В Караганде впервые прошли соревнования «Весёлый дельфин» Кто из казахстанцев примет участие в чемпионате Азии в Ташкенте

Наши спортсмены уже провели первые матчи. Кирилл Герасименко победил Эльмурода Холикова (Узбекистан), Зауреш Акашева выиграла у Мархабо Магдиеву (Узбекистан), Анастасия Лаврова оказалась сильнее Шимы Сафаэй (Иран). В свою очередь Айдос Кенжигулов уступил Ношаду Аламияну (Иран).

Следующие матчи:

Кирилл Герасименко - Нима Аламиян (Иран);
Айдос Кенжигулов - Азамат Ергешов (Кыргызстан);
Анастасия Лаврова - Римма Гуфранова (Узбекистан);
Зауреш Акашева - Неда Шахсавари (Иран).

В парном разряде:
Кирилл Герасименко/Анастасия Лаврова - Мари Найр/Жин Фадол (Филиппины).



Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив