Настольный теннис: команда Казахстана стартовала в борьбе за лицензии на Олимпиаду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 18 марта, в Дохе стартовал азиатский отборочный турнир по настольному теннису. За лицензии на Олимпиаду в Токио бьется команда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Наши спортсмены уже провели первые матчи. Кирилл Герасименко победил Эльмурода Холикова (Узбекистан), Зауреш Акашева выиграла у Мархабо Магдиеву (Узбекистан), Анастасия Лаврова оказалась сильнее Шимы Сафаэй (Иран). В свою очередь Айдос Кенжигулов уступил Ношаду Аламияну (Иран).

Следующие матчи:

Кирилл Герасименко - Нима Аламиян (Иран);

Айдос Кенжигулов - Азамат Ергешов (Кыргызстан);

Анастасия Лаврова - Римма Гуфранова (Узбекистан);

Зауреш Акашева - Неда Шахсавари (Иран).

В парном разряде:

Кирилл Герасименко/Анастасия Лаврова - Мари Найр/Жин Фадол (Филиппины).



