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Настольный теннис: Кирилл Герасименко получил олимпийскую лицензию

Редактор:  
Гульмира Байзакова
1 Июня 2021, 15:52
Настольный теннис: Кирилл Герасименко получил олимпийскую лицензию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал обладателем олимпийской лицензии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Это стало возможным по итогам распределения квот согласно позициям в мировом рейтинге ITTF.

Отметим, что данный способ квалификации входит в число нескольких возможный путей отбора на Олимпиаду в Токио.
Таким образом, в активе команды Казахстана по настольному теннису две лицензии. Ранее на Игры квалифицировалась Анастасия Ларова, победившая на отборочном турнире средне-азиатского региона.

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