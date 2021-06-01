Настольный теннис: Кирилл Герасименко получил олимпийскую лицензию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал обладателем олимпийской лицензии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Это стало возможным по итогам распределения квот согласно позициям в мировом рейтинге ITTF.

Отметим, что данный способ квалификации входит в число нескольких возможный путей отбора на Олимпиаду в Токио.

Таким образом, в активе команды Казахстана по настольному теннису две лицензии. Ранее на Игры квалифицировалась Анастасия Ларова, победившая на отборочном турнире средне-азиатского региона.

