22:05, 10 Ноябрь 2021 | GMT +6
Настольный теннис: Кирилл Герасименко поднялся в мировом рейтинге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко улучшил свою позицию в мировом рейтинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
С 46-й строчки он поднялся на 41-ю.
Скачок стал возможен после завоёванной серебряной медали турнира WTT Contender (Словения).
Стоит отметить, что Герасименко является единственным казахстанцем, кто смог попасть в топ-100 мастеров малой ракетки.