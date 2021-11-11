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    22:05, 10 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Настольный теннис: Кирилл Герасименко поднялся в мировом рейтинге

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко улучшил свою позицию в мировом рейтинге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    С 46-й строчки он поднялся на 41-ю.

    Скачок стал возможен после завоёванной серебряной медали турнира WTT Contender (Словения).

    Стоит отметить, что Герасименко является единственным казахстанцем, кто смог попасть в топ-100 мастеров малой ракетки.


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