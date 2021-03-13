Настольный теннис: казахстанцы поборются за девять олимпийских лицензий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Дохе 14 марта начнется мировой олимпийский отборочный турнир по настольному теннису. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

78 теннисистов и 63 теннисистки поборются за девять путевок в Токио (четыре у мужчин и пять у женщин). Соревнования пройдут в два этапа. На первом у мужчин будут разыграны три лицензии, у женщин - четыре.

Участников поделят на группы, победители которых поедут летом в Японию. Оставшиеся лицензии (одна у мужчин и одна у женщин) разыграют на втором этапе среди мужчин финалистов и полуфиналистов групп, а у женщин - четыре финалистки.

Отметим, что мировые теннисные державы Китай, Япония, Корея, Германия не участвуют в отборе, так как уже забронировали места на летней Олимпиаде. Казахстан на этом ответственном турнире представят Кирилл Герасименко, Айдос Кенжигулов, Анастасия Лаврова, Зауреш Акашева.

Среди возможных наших соперников много знаменитых спортсменов: Владимир Самсонов (Беларусь) - участник шести Олимпиад, экс-первая ракетка мира, трёхкратный победитель Кубка мира в одиночном разряде, Альваро Роблес (Испания) - серебряный призёр чемпионата мира в парном разряде, Гнанасекаран Сатиян (Индия) - бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров, Лиам Питчфорд (Англия), Даниэль Хабесон (Австрия), братья Ношад и Нима Аламиян (Иран), Кирилл Скачков (Россия), Коу Лей (Украина), Мария Сяо (Испания), Полина Михайлова (Россия), Яна Носкова (Россия), Маргарита Песоцкая (Украина), Неда Шахсавари (Иран), Маника Батра (Индия), Дария Триголос (Беларусь), Надежда Богданова (Беларусь), Римма Гуфранова (Узбекистан).

