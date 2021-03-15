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    16:08, 15 Март 2021 | GMT +6

    Настольный теннис: Казахстан выбыл из борьбы за олимпийские лицензии на мировом отборе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Дохе стартовал мировой олимпийский отборочный турнир по настольному теннису. Казахстан выбыл из борьбы после первых же матчей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В борьбу за девять путёвок в Токио вступили 78 теннисистов и 63 теннисисток.

    Айдос Кенжигулов уступил Эрику Клоду (Люксембург) - 0:4. Затем Зауреш Акашева проиграла Шарлотт Кэри (Уэльс) - 0:4, а Анастасия Лаврова была слабее Деборы Виварелли (Италия) - 0:4.

    Последним на площадку среди казахстанцев вышел Кирилл Герасименко, на которого особо возлагали надежды все наши болельщики, специалисты.

    К сожалению, Кирилл выглядел пассивным в матче с Любомиром Япчаржиком (Чехия) - 2:4. Теперь будет возможность квалифицироваться на азиатском отборе. Он начнется 18 марта.


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