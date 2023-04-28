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Настольную игру по мотивам романа «Путь Абая» создала школьница из Караганды

Автор:  
Агата Мухамеджанова
28 Апреля 2023, 15:26
Настольную игру по мотивам романа «Путь Абая» создала школьница из Караганды Фото: NIS Караганда

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Ученица 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Томирис Бахыт создала настольную игру «Absolutely obsolete» по мотивам романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая». Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эта игра поможет молодому поколению не только интересно провести досуг, но и глубже понять казахскую литературу и этнокультуру.

Идея создания настольной игры Томирис пришла во время чтения романа «Путь Абая».

«При чтении первого тома мне были непонятны многие слова и традиции. Когда я спросила своих сверстников, поняла, что у них тоже есть такая проблема. Поэтому для того, чтобы читать произведение с пониманием и увеличить словарный запас, придумала сделать такую игру», – рассказала Томирис.

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В дальнейшем она вместе со своим руководителем Бахыт Мекеевой намерена совершенствовать проект.

«Планируем добавить раздел о героях и родах, описанных в «Путь Абая»: карточки с вопросами, определяющими роль героев в произведении и о событиях, в которых они участвовали», - добавила Томирис.

В настольной игре Absolutely obsolete сейчас 60 карт.


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