Наставником 15-летней воспитанницы детдома стал аким Жамбылской области

31 Декабря 2022, 20:54

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов посетил областной центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и поздравил его воспитанников с наступающим Новым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в Жамбылской области функционирует только один детский дом №1 им. К.Сарымолдаева, переименованный в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Еще пять лет назад в этом детском доме воспитывались более 170 детей. Сегодня здесь живут 85 детей. Они обучаются в двух общеобразовательных школах с казахским и русским языками обучения, активно участвуют во всех школьных городских мероприятиях, посещают спортивные секции в спорткомплексах «Тараз-Арена» и «Дворец бокса», творческие кружки, завоевывают призовые места на международных и республиканских спортивных соревнованиях.

По информации пресс-службы акима Жамбылской области, в рамках проекта «Мейірім» по социальной поддержке детей без попечения родителей, за руководителями государственных учреждений и крупных предприятий области закреплены воспитанники этого центра.

Глава региона Нуржан Нуржигитов стал наставником 15-летней Элоны. Он вручил новогодние подарки детям и поздравил их с наступающим Новым годом.

«Взрослые будут стараться каждый ваш праздник делать ярким и незабываемым, поддерживать вас и помогать советами. В вашем возрасте самое главное – хорошо учиться и получать знания. Об остальном позаботимся мы. От ваших знаний, энергии и патриотизма зависит будущее нашей страны. Надеюсь, что сегодняшний праздник подарил вам много радости и тепла. Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом, искренне хочу, чтобы все ваши желания исполнялись, чтобы все в жизни складывалось успешно. Желаю вам радости и успехов в учебе», - пожелал глава региона.

В этот день не только аким области, но и наставники детей, в числе которых депутаты областного маслихата и бизнесмены, вручили подарки воспитанникам центра. Ребята заранее написали им письма со своими пожеланиями. Наставники, примерив на себя роли Деда Мороза, вручили детям сотовые телефоны, планшеты, велосипед, фотоаппарат и другие подарки.

После торжественной части праздника всех воспитанников центра ждал дастархан со сладким угощением. Главе региона дети рассказали о своих успехах в учебе и мечтах.

Ранее в Таразе для 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей и с особыми образовательными потребностями состоялась новогодняя елка от имени акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова. Детям вручили новогодние подарки, поздравительные открытки, наборы сладостей и сертификат на сумму 60 тысяч тенге. Ребята также посетили туристические достопримечательности близ Тараза, побывали на спектакле Жамбылского областного казахского драматического театра имени А. Токпанова, посетили Дворец спорта «Тараз-Арена», историко-культурный комплекс «Көне Тараз».

Жамбылская область лидирует по темпам открытия детских домов семейного типа. Если до 2014 года в регионе работало всего 2 подобных детских дома, то сегодня функционируют более 20.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области.