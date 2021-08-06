«Наставники»: Вышла книга о подростках из карагандинских детских домов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Можно ли измерить дружбу в цифрах? Почему каждому ребёнку обязательно нужен взрослый друг? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Наставники: реальные истории дружбы с детьми из детского дома», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Совсем недавно появилась в продаже третья часть этой книги. В ней собраны рассказы взаимоотношений наставников и подопечных из детских домов Караганды. Первые две части посвящены участникам проекта «Наставники» из Алматы и Нур-Султана. Почему появилась эта книга и кому она будет интересна, рассказала руководитель проекта Айнур Армурзина.

«Чтобы понять, что это за книга, нужно знать о самом проекте «Наставники». Он был запущен в 2014 году благотворительным фондом «Дара» в партнёрстве с другими некоммерческими организациями. Сам фонд реализует свои проекты уже более 14 лет. Основное наше направление – дать возможность детям с особенностями и детям из детских домов для развития, предоставить им доступ к образованию и социализации в обществе», – считает Айнур Армурзина.

Цель проекта «Наставники» – через старшего друга помочь подростку из детского дома адаптироваться в социуме. На сегодня по всему Казахстану больше 4 тысяч детей, оставшихся без печения родителей. В основном это ребята старше 10 лет. Боясь трудностей, казахстанцы редко усыновляют подростков. К тому же многих из них просто нельзя усыновить. Их родители могут быть не лишены родительских прав, находиться в местах лишения свободы, считаться без вести пропавшими. Кроме того, по закону нельзя разделять братьев и сестёр.

«Проект «Наставники» призван дать таким подросткам своего взрослого. Социализировать его и подготовить к самостоятельной жизни после выхода из детского дома. Ведь часто у ребят нет простейших бытовых и коммуникативных навыков. Мы хотим, чтобы у всех детей были равные шансы стать полноценными гражданами нашего общества», – отмечает руководитель проекта.

В Караганде «Наставники» запущены в 2015 году. В проекте участвуют дети из четырёх детских домов – «Асем», «Таншолпан», «Кулыншак» и SOS Детская деревня в Темиртау.

«В книге мы собрали личные переживания участников проекта, которые научились доверять, дружить и верить в лучшее. Есть полезные рекомендации от психологов для родителей подростков, комментарии опытных координаторов. Вообще, благодаря таким историям мы понимаем, что всё не зря. Нет молниеносных результатов, но изменения в лучшую сторону есть. К примеру, за время работы проекта 20 детей нашли в лице наставников своих приёмных родителей», – говорит Айнур Армурзина.

Книга будет интересна широкому кругу читателей. Она для тех, кто задумывается о саморазвитии, кто знаком с благотворительностью и волонтёрством, кто хочет и готов помогать детям.

Издание в электронном виде можно приобрести тремя способами: на сайте фонда «Дара» и «ЛитРес», а также в чат-боте инстаграм-страницы фонда.

«В будущем мы планируем издать книгу в печатном виде в ограниченном количестве. Сейчас же все вырученные средства идут на образовательные курсы для подростков из детских домов и домов юношества, на оплату репетиторов. Это подготовка к ЕНТ, изучение иностранных языков. Не секрет, что ребята редко поступают в вузы. В основном они идут в колледжи по направлению, а это не всегда востребованные специальности. У них получается выбор без выбора. В настоящее время репетиторы занимаются с воспитанниками алматинских детских домов. Если будет собрано достаточно средств, фонд собирается открыть курсы во всех 13 городах, где запущен проект «Наставники», – рассказала Айнур Армурзина.