Наставник сборной Казахстана по дзюдо обозначил задачи на 2024 год

— В настоящее время спортсмены мужской сборной Казахстана находятся на УТС вблизи Алматы на базе центра олимпийской подготовки. Все ребята настроены на большой объем работы. Надеюсь, что в Париж наши дзюдоисты смогут завоевать максимальное количество лицензий. Для этого мы постараемся использовать шансы по итогам предстоящих турниров международного календаря дзюдо. В команде царит рабочая атмосфера, каждый нацелен на решение поставленных задач, — говорит главный тренер НСК РК.

По словам Нурбола Сулейменова, самый титулованный член команды Елдос Сметов, занимается по индивидуальной программе.

— Весовая категория до 60 кг традиционно является одной из конкурентоспособных. Здесь у нас есть несколько претендентов в олимпийскую команду. Один из них — Сметов. Елдос всеми нами любимый и уважаемый спортсмен, достигший небывалых ранее у казахстанских дзюдоистов результатов. На протяжении многих лет Елдос олицетворяет наше дзюдо, в его активе престижные медали Олимпиады, Азиады, чемпионатов континента и мира. Однако возраст берет свое. Ему в этом году исполнится 32 года, скоростные качества этого дзюдоиста уже не те, что были несколько лет назад. Уже шесть крупных турниров подряд Сметов не может подняться на пьедестал почета. Это для нас и для самого Елдоса тревожный звонок. Сметов выступит на Гран-при в Ташкенте. Хочется верить, что предстоящий старт станет для него успешным, — отметил наставник отечественных дзюдоистов.