Наставник Мохаммеда Енсенбаева раскрыл подробности его перехода в испанский «Вальядолид»
Как гром среди ясного неба прозвучала новость о переходе воспитанника отечественного футбола Мохаммеда Енсенбаева в «Вальядолид», чьим хозяином является небезызвестный «Зубастик» Роналдо. Корреспондент агентства Kazinform обратился за комментарием к наставнику сборной Казахстана U-19 Александру Евгеньевичу Кузнецову чтобы выяснить подробности данного трансфера.
— В декабре прошлого года я проходил стажировку в Испании, параллельно принял участие в организации просмотра наших молодых игроков в испанские клубы. Все это было на бесплатной основе для казахстанских ребят. Таким образом, сразу 7 игроков получили свой шанс. В итоге, у каждого сложилась своя ситуация, но в любом случае, для каждого из них это стало большим опытом. Мохаммед оставил самые приятные впечатления, и «Вальядолид» оставил его у себя. Все это время шел процесс по контракту и его визе, - рассказал Александр Кузнецов.
По словам известного специалиста, Енсенбаев упорно тренировался и доказывал свою состоятельность. Как итог, сейчас он подписал контракт на три года.
- Конечно было тяжело, но желание Енсенбаева прогрессировать и играть на высоком уровне сыграли здесь важнейшую роль. Знаю этого парня давно, работал с ним в интернате РКС, потом я пригласил его в «Жас Кыран» и призывал в юношескую сборную. Отмечу его технику, креативность и работоспособность. Таких, как он, с поля не выгнать в хорошем смысле слова. Мохаммед всегда с мячом на «ты» и постоянно работает над собой индивидуально, совершенствует мастерство. Всевышний ему на данном этапе «помог», дальше все будет от него зависеть. Желаю ему прогресса и верю в него, — сказал наставник сборной Казахстана U-19.