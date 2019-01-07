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Наставник «Иртыша» признан одним из лучших тренеров 2018 года в Болгарии

7 Января 2019 08:40 103
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Наставник «Иртыша» признан одним из лучших тренеров 2018 года в Болгарии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Болгарии прошла церемония вручения премии лучшим футболистам и тренерам по итогам 2018 года, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Лучшим тренером года признан Петар Хубчев, возглавляющий национальную сборную Болгарии. Второе место занял тренер павлодарского «Иртыша» Димитар Димитров, который в прошлом году также успел поработать с болгарским «Лудогорцем». Тройку лучших тренеров замкнул наставник Златомир Загорчич из «Славии». В голосовании Димитров набрал 144 очка. У Хубчева - 265 баллов.

«Я принимаю эту награду как признание «Лудогорца». Мы зависим от поддержки игроков и руководства клубов. Желаю всем удачного года!» - сказал Димитар Димитров.

Напомним, в сезоне-2017/18 «Лудогорец» стал чемпионом Болгарии и летом играл в квалификации Лиги чемпионов. Сейчас болгарская команда также лидирует в чемпионате, однако выступление в еврокубках уже завершила - она вышла в группу Лиги Европы, но в плей-офф попасть не сумела. 

 

Фото: Sports.kz

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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