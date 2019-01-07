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Наставник «Иртыша» признан одним из лучших тренеров 2018 года в Болгарии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Болгарии прошла церемония вручения премии лучшим футболистам и тренерам по итогам 2018 года, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Лучшим тренером года признан Петар Хубчев, возглавляющий национальную сборную Болгарии. Второе место занял тренер павлодарского «Иртыша» Димитар Димитров, который в прошлом году также успел поработать с болгарским «Лудогорцем». Тройку лучших тренеров замкнул наставник Златомир Загорчич из «Славии». В голосовании Димитров набрал 144 очка. У Хубчева - 265 баллов.
«Я принимаю эту награду как признание «Лудогорца». Мы зависим от поддержки игроков и руководства клубов. Желаю всем удачного года!» - сказал Димитар Димитров.
Напомним, в сезоне-2017/18 «Лудогорец» стал чемпионом Болгарии и летом играл в квалификации Лиги чемпионов. Сейчас болгарская команда также лидирует в чемпионате, однако выступление в еврокубках уже завершила - она вышла в группу Лиги Европы, но в плей-офф попасть не сумела.
Фото: Sports.kz
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