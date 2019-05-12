Наставник БК «Астана» признан тренером года в Единой лиге ВТБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный тренер баскетбольного клуба «Астана» Эмиль Райкович признан лучшим тренером чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2018/2019. Награждение состоялось в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Как сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ, под руководством 40-летнего македонского специалиста «Астана» провела лучший сезон в своей истории. В чемпионате-2018/19 казахстанская команда одержала 15 побед (57,7% - также лучший результат), что позволило ей занять 6-ое место по итогам сезона. Также впервые в истории лиги «Астана» имеет положительный баланс забитых и пропущенных очков в среднем по итогам в регулярном сезоне (+2,7).

«Астана» провела свой лучший сезон за все время участия в лиге. В марте столичные баскетболисты побили собственный рекорд по количеству побед в «регулярке» - 13, а после успеха в игре с «Енисеем» продемонстрировали лучший результат по проценту выигранных матчей - 60.

Команда из столицы Казахстана приучила всех к борьбе до последних секунд. Уже в третьем матче сезона «Астана» совершила невероятный камбэк и нанесла поражение «Зениту», проигрывая по ходу встречи 19 очков. Довольно часто «Астана» начинала встречу не слишком успешно, но благодаря изменениям, которые по ходу игры привносил тренерский штаб, команде удавалось отыгрываться и одерживать волевые победы.

Тактическая гибкость Райковича проявлялась не только во время самих матчей, но и по ходу всего сезона. Так, Энтони Клеммонс отыграл декабрь на высоком уровне и получил награду MVP месяца в лиге, после чего защитника настиг спад. После небольшого кризиса «Астана» вернулась на победный путь, а в роли лидеров уже выступили другие баскетболисты - Джей Джей О'Брайен и Кеннет Хортон. Эмиль Райкович - главная причина взлета «Астаны» в текущем сезоне.



Фото: Olympic.kz