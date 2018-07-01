Наставник «Барыса» рассказал о кадровых изменениях в составе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка в программе Sports Nation на Kazakh TV рассказал о перспективах ряда игроков, передает СИА «SPORTINFORM».

«О том, будет ли Брэндон Боченски капитаном, мы еще не решили, это определится позднее. В любом случае, всем известно о его лидерских качествах в раздевалке и на льду. Он сейчас находится в отличной форме.

У Талгата Жайлауова были определенные проблемы со здоровьем, но он сейчас восстановился. Он пройдет сбор с командой, а после него уже решит, будет ли оставаться.

На какой позиции я буду использовать Дамира Рыспаева? Точно не на той, про какую вы, возможно, подумали. С Рыспаева была снята дисквалификация, и он понимает, что повлечет любой рецидив», - заявил Скабелка.

Кроме того, наставник отметил, что «Барыс» в новом сезоне будет играть в агрессивный командный хоккей: «Пять в атаке, пять в обороне».

Напомним, что во время межсезонья в астанинский клуб вернулся Брендон Боченски, с Талгатом Жайлауовым был заключен пробный контракт, а с Дамира Рыспаева еще во время сезона 2017-2018 была снята бессрочная дисквалификация.