Настало время ревизии всех госпрограмм- эксперт о Послании Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Эксперт, руководитель проекта «Qorgau» Чингиз Лепсибаев поделился мнением о Послании Президента РК. По его мнению, новое послание включает в себя надлежащий контроль над всеми принятыми ранее важных государственных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании Президента прозвучали очень важные концептуальные вещи. Это- как некая ревизия всех тех государственных программ, которые были приняты ранее. Надлежащий контроль над всеми важными проектами внушает огромное доверие»,- сказал спикер.

Кроме того, спикер отметил важность поручения Президента расширить функции маслихатов.

«Глава государства заявил, что нужно внедрить обязательные онлайн-трансляции заседания маслихатов. Что дискуссии народных избранников не должны быть тайной за семью печатями для общества. Считаю, что усиление ревизионной комиссии маслихата улучшит работу не только депутатов, но и укрепит доверие граждан к местному представительному органу», - сказал он.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

Фото: qorgau.kz