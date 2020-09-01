+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 30 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Настало время ревизии всех госпрограмм- эксперт о Послании Президента

1 Сентября 2020 15:39
Поделиться:
Настало время ревизии всех госпрограмм- эксперт о Послании Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Эксперт, руководитель проекта «Qorgau» Чингиз Лепсибаев поделился мнением о Послании Президента РК. По его мнению, новое послание включает в себя надлежащий контроль над всеми принятыми ранее важных государственных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Эксперт: Реализация мер индустриализации позволит решить целый комплекс вопросов
В Послании прозвучали сильные вещи, связанные с политикой - Ермухамет Ертысбаев Мы получили обстоятельные ответы на все вопросы - Ахмед Мурадов о Послании АНК: Выполнение Послания –  гражданский долг, ответственность и честь каждого патриота

«В Послании Президента прозвучали очень важные концептуальные вещи. Это- как некая ревизия всех тех государственных программ, которые были приняты ранее. Надлежащий контроль над всеми важными проектами внушает огромное доверие»,- сказал спикер.

Кроме того, спикер отметил важность поручения Президента расширить функции маслихатов.

«Глава государства заявил, что нужно внедрить обязательные онлайн-трансляции заседания маслихатов. Что дискуссии народных избранников не должны быть тайной за семью печатями для общества. Считаю, что усиление ревизионной комиссии маслихата улучшит работу не только депутатов, но и укрепит доверие граждан к местному представительному органу», - сказал он.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

Фото: qorgau.kz


Подписывайтесь на наш канал:

#Послание Президента РК-2020  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив