Настало новое время — интеллигенция призывает алматинцев воздержаться от проведения тоев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Поэт-переводчик, журналист Заманбек Абдешев обратился к алматинцам с просьбой соблюдать санитарные нормы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Алматы.

«Коронавирусная инфекция распространяется не только у нас, но и во всем мире. Эпидемия очень опасна. Вначале многие не верили, были разные доводы, мнения, что пандемии нет. Но, пережив первую волну и массовое заболевание, народ начал верить. Из-за вирусной инфекции месяц назад мы лишились многих мастеров пера», — обращается Заманбек Абдешев.

Заманбек Абдешев считает, что сейчас настало новое время, которое требует от каждого человека пересмотреть некоторые взгляды на жизнь.

«Мы пережили трудный период. Сейчас ситуация немного ослабла. Но это не повод отпускать поводья. Сколько бы казахи не были общительными, не любили устраивать пиршества, настало время все это пересмотреть. В настоящее время необходимо соблюдать все меры предосторожности, носить маски, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки. Кроме того, по возможности не выходить из дома, отказаться от посещения людных мест. Все это делается в первую очередь для себя, для здоровья и благополучия близких, родных и будущего поколения. Все правила изложены и транслируются повсеместно», — сказал поэт.

Также З. Абдешев отметил труд врачей, которые находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, и призвал алматинцев оказать им помощь, соблюдая меры предосторожности.

«Я преклоняю голову перед врачами. Немало врачей, медицинских сестер, обычных граждан месяцами были далеко от своего дома, ночевали в больницах, сражаясь с болезнью. А мы со своей стороны должны помочь медикам, облегчить их нагрузку, и таким образом внести свою лепту. С помощью подобных мер, я считаю, что мы победим эту эпидемию», — сказал З. Абдешев.