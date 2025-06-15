Насрулла Шаназаров: фотодинамическая терапия эффективна в лечении рака на ранних стадиях

Он посвятил свою жизнь распространению этой эффективной методики, помогая пациентам не только улучшить качество жизни, но и справляться с тяжелыми формами рака.

В этом интервью он расскажет о своем пути в медицину, развитии фотодинамической терапии и важных достижениях, которые изменили медицинскую практику в стране.

- Насрулла Абдуллаевич, расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли в медицину и что вдохновило вас выбрать именно эту профессию?

Ответ, конечно, вам может показаться пафосным, но на самом деле моё имя в переводе с арабского означает «Божья помощь». Видимо, мои предки как-то предначертали моё будущее.

Ещё один момент в жизни, возможно, стал толчком к тому, что я выбрал профессию врача. В школьные годы я впервые обратился к врачу по поводу болезни. Тогда врач, не поднимая головы, принимал меня, не отрываясь от бумаги: опросил, назначил лечение и даже не взглянул на меня, когда слушал. Я ушёл, так и не увидев его лица, и в душе остался осадок. Тогда я принял решение: «Я тоже буду врачом, но не таким, как ты». С тех пор прошло больше 50 лет.

Кроме того, с детства я всегда любил животных. Когда видел раненых животных, старался помочь им, как-то накладывал шины на крылья раненой птице. Однако в нашем роду до меня не было врачей, и я часто чувствовал страх из-за отсутствия примера, опытных наставников и людей, которые могли бы дать совет. Но, несмотря на это, я всё же решился и стал тем, кем мечтал быть.

Фото: Больница Медцентра УДП РК

- Какие трудности Вы пережили на пути становления?

Первая трудность, конечно, заключалась в том, чтобы поступить. После школы было сложно сразу пройти конкурс. Конкурс был огромный: на одно место более десяти человек. К сожалению, я не прошёл конкурс. Год я проработал лаборантом в родной школе, но при этом преподавал практически все предметы, так как школу я закончил очень хорошо. Через год новая попытка поступить, но снова неудачно. После этого пошел в армию, как и положено было в те времена всем юношам.

Судьба сложилась так, что я служил в большом миллионном городе, где находился медицинский институт. Мне посоветовали старшие товарищи: «Почему бы тебе не попробовать поступить в институт во время службы?» Я задумался и решил попробовать.

Я взял документы и обратился к председателю приемной комиссии института в военной форме, взяв увольнение. Спросил, могу ли я попробовать поступить, потому что был призван в армию осенью, а значит, увольнение тоже будет осенью, и я не успею поступить в этом году по времени. Он немного подумал и сказал: «Слушай, сынок, впервые встречаю такую ситуацию, но давай попробуем». Он дал мне своё согласие. Командование тоже пошло на встречу, и меня отпускали в увольнение в дни экзаменов и консультаций.

Я ходил на экзамены, сдал первый, второй, и так получилось, что сдал все четыре успешно! Как сейчас помню, 25 августа 1983 года пришёл к конкурсной комиссии и увидел свою фамилию в списке — я был зачислен студентом первого курса. Эти чувства невозможно передать словами, это невозможно забыть, я был невероятно счастлив.

Далее я продолжил службу, поскольку оставалось всего несколько месяцев. Пошёл к командиру, чтобы получить разрешение на увольнение в запас. Командование было удивлено, что солдат, находясь на службе в этой части, поступает в медицинский институт. Этот случай стал гордостью для части. Так я стал студентом первого курса.

Учёба шла неплохо. Я занимался спортом. Спорт давался мне легко. Однако с четвёртого курса я начал работать, потому что, во-первых, нужно было помогать родителям и не быть для них обузой. Я работал в хирургическом отделении, затем в реанимации, в онкологии. И вот с 1986 года я почти 40 лет в онкологии.

Когда я учился на первом курсе, у меня на глазах умерла тётя от онкологического заболевания. Умирая, она с надеждой и болью сказала: «Сынок, ты же будешь хорошим врачом, будешь лечить таких тяжёлых больных, как я?» Я пообещал ей: «Да, я обещаю, я вас вылечу». К сожалению, она скончалась в тот же день. После этого я не раздумывая пошёл в интернатуру по онкологии, и в том же диспансере, где я работал медбратом, остался на долгие годы, до 2003 года. Я прошёл путь от медбрата в отделении реанимации до заместителя главного врача. Защитил кандидатскую диссертацию, получил высшую категорию. Мы проводили уникальные операции наравне с московскими учёными, потому что Челябинская медицинская школа была очень мощной и сильной. Я очень счастлив и горд, что мне удалось не только поступить и успешно учиться, но и остаться, набраться опыта.

- Давайте перейдем к сегодняшнему времени. Вы являетесь одним из первых, кто внедрил так называемое фотодинамическое лечение. Могли бы вы, пожалуйста, рассказать о нем подробнее? Сколько лет фотодинамическая терапия применяется в Казахстане?

Фотодинамическая терапия применяется в Казахстане уже более 10 лет, хотя её использование было эпизодическим. Я долго интересовался, когда же этот метод появится в нашей стране. Оказалось, что в 2007-2008 годах в Институте офтальмологии и глазных болезней в Алматы была проведена научная работа по применению фотодинамической терапии при заболеваниях век. Но, к сожалению, на этом всё и закончилось.

Затем, в 2013 году, мы провели мастер-класс, в ходе которого пролечили 4 пациента с хорошими результатами. На сегодняшний день единственным официально работающим учреждением, где применяется этот метод, является наш центр в Больнице Медцентра УДП РК. Однако есть и врачи, работающие в частных клиниках, которые также применяют эту методику — в Алматы и, если я не ошибаюсь, в Павлодаре.

Но в целом, именно мы широко применяем фотодинамическую терапию в Казахстане. На сегодняшний день в нашей базе данных более 1300 пациентов, прошедших это лечение.

- Как вы оцениваете развитие этой методики в нашей стране? Какие достижения и результаты были достигнуты за последние годы?

Хотелось бы, конечно, большего развития, но я стараюсь максимально распространить эту методику. Методика действительно зарекомендовала себя, она эффективна. Это касается не только ранних стадий, но и запущенных форм.

Стоит отметить, что мы получили 4 патента, два из которых - казахстанские, и два - российские. То есть, несмотря на то, что эту методику я привёз из России, в некоторых аспектах нам удалось их опередить. Кроме того, мы постоянно публикуем свои результаты. На сегодняшний день мы опубликовали более 100 статей в различных медицинских журналах, в том числе более 20 статей на платформах Scopus и Web of Science. Мы также получили порядка 30 авторских свидетельств, выпустили 4 монографии и 10 методических рекомендаций.

Нет ни одного города в Казахстане, откуда к нам не приезжают на лечение. Также, несмотря на то, что в России эта методика более развита, к нам приезжают и оттуда. Были пациенты из Соединённых Штатов Америки, Германии, Турции, а также из соседних стран, таких как Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан и Украина. Все эти страны уже побывали у нас.

- А есть ли минусы этой терапии?

Конечно, идеального метода не бывает. Первый минус фотодинамической терапии - это низкая проникающая способность лазера, которая составляет не более 1 сантиметра. То есть большие опухоли лечить этим методом сложно. Мы используем фотодинамическую терапию преимущественно для лечения поверхностных опухолей.

Область применения фотодинамической терапии - это злокачественные опухоли различных локализаций, которые визуально доступны. Это вся кожа от макушки до пятки, полость рта, пищевод, желудок, трахея, крупные бронхи, шейка матки, мочевой пузырь — в общем, те органы, куда можно добраться эндоскопически. На ранних стадиях фотодинамическая терапия вполне может конкурировать с химиотерапией, лучевой терапией и хирургическим вмешательством по своей эффективности. На поздних стадиях она может применяться как поддерживающий, паллиативный метод.

Конечно, этот метод немного уступает по мощности химиотерапии, но когда химиотерапия исчерпала свои возможности или организм больше не переносит её, либо пациент отказывается от дальнейшего лечения по разным причинам, фотодинамическую терапию можно использовать как альтернативу. Также её можно комбинировать с химиотерапией, лучевой терапией или хирургическим вмешательством. В таких случаях эффективность классических методов повышается, а организм, особенно химиотерапию, переносит легче.

Фотодинамическая терапия состоит из двух природных компонентов: фотосенсибилизатора, который извлекается из растений (например, хлорофиллы), и искусственного солнечного луча, то есть лазера. Эти два природных явления лечат человека, и это гораздо ближе к любому организму, чем искусственно созданные химические препараты.

- Расскажите, пожалуйста, как фотодинамическая терапия была внедрена в Больницу Медицинского центра УДП РК?

Как я уже говорил в начале, я - онколог. Однако наша больница не является специализированным онкологическим учреждением, это многопрофильная клиника.

Когда меня приглашали работать сюда, я сопротивлялся, потому что привык работать в узкопрофильном онкологическом учреждении, где мне было комфортно, как в своём «океане». Однако согласился работать в качестве онколога с условием: предоставить возможность развивать фотодинамическую терапию в этой больнице. Поскольку эта клиника сама по себе уникальна, я предложил добавить ещё одну «жемчужинку». Так и был открыт первый в Казахстане Центр фотодинамической терапии.

Сначала был всего один небольшой кабинет, а сейчас их уже четыре, есть несколько аппаратов. Однако, к сожалению, мы не можем принимать очень большой поток пациентов, поскольку я также занимаюсь другой, основной работой. У меня есть ученики, которые сертифицированы и активно занимаются фотодинамической терапией.

Фото: Больница Медцентра УДП РК

- Были ли перед вами поставлены какие-либо цели при внедрении фотодинамической терапии в Больницу Медцентра?

Я сам поставил себе задачу – развивать и внедрять эту методику по всему Казахстану. Моя цель добиться того, чтобы этот метод стал доступным для всех. Мы разработали клинические протоколы, которые были утверждены Министерством здравоохранения ещё в 2016 году, а в прошлом году мы их обновили. Это значит, что метод не является запрещённым, а, наоборот, одобренным Министерством здравоохранения.

Следующая цель, которую я перед собой ставлю - это включить этот метод в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, хотя бы для онкологических пациентов. Если я достигну этой цели, буду считать себя очень счастливым человеком, который хоть немного помог человечеству.

Кроме того, стоит отметить, что мы сделали ценовую политику такой, что наше лечение значительно дешевле, чем в других странах. Моя цель - не зарабатывать деньги, а помочь людям.

Однажды к нам приехала пациентка из Германии в сопровождении своих родителей и брата. Они сказали, что лечение у нас обходится дешевле.

- Какие самые важные достижения в медицине Казахстана за последние годы вы могли бы выделить?

Могу сказать, что мне есть с чем сравнить, так как я прожил в России 26 лет. Нередко езжу в соседние страны, в Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, а также в прибалтийские страны.

Могу уверенно сказать, что по лекарственному обеспечению наша страна впереди. За последние 30 лет, даже в таком узком направлении, как онкология, достигнуты огромные успехи. Те пациенты, которые 30 лет назад, когда я только начинал свою медицинскую карьеру, не имели никаких шансов прожить даже год - сейчас живут десятилетиями. И это всё благодаря улучшенному обеспечению в сфере здравоохранения.

- Каких ценностей Вы придерживаетесь в своей медицинской практике и что бы Вы посоветовали молодым специалистам, которые только начинают свой путь в медицине?

Это, с одной стороны, сложный, а с другой очень простой вопрос. Сейчас на Западе, особенно в Америке, молодежь смотрит на медицину не как на призвание, а как на профессию, которая позволяет зарабатывать.

Может быть, я представляю поколение старой закалки, но я уверен, что медицина должна быть именно призванием. Потому что, помимо зарплаты, есть множество человеческих ценностей, которые нельзя купить или продать.

Я всегда говорю своим студентам и ученикам: «Ты надел белый халат, почему он белый? Потому что это символ чистоты. Не запятнай его не только кровью, гноем или другими неприятными вещами, но и коррупцией, и прочими пороками». Прежде чем выбрать эту профессию, подумай, чем ты готов пожертвовать. Практически собой.

- Расскажите, пожалуйста, о каком-то моменте из вашей жизни, который стал для вас переломным. Можете ли вы вспомнить интересную историю или случай, который остался в вашей памяти на всю жизнь?

Я бы хотел вспомнить один случай, когда самовнушение, психология, психосоматика и вера сыграли ключевую роль в помощи пациенту.

Это случилось около 30 лет назад, когда я только начинал свою врачебную практику. Ко мне пришла женщина - настоящая русская красавица: голубые глаза, длинные русые волосы, светлая кожа. С порога она заявила: «Вы знаете, доктор, у меня рак желудка. Мне пытались делать операцию дважды, я прошла столько химиотерапии, меня направили к вам. Помогите. Только прошу вас, потом, после операции, скажите мне честно, удалось ли удалить опухоль или нет».

Мы её обследовали. Противопоказаний для операции не было, и мы почувствовали уверенность, что можем помочь. Госпитализировали её и подготовили к операции. Однако во время вмешательства оказалось, что опухоль невозможно удалить. Технически это было невозможно. Я дежурил в тот день, и вот она приходит ко мне почти ползком. «Доктор, я знаю, что мне ничего не сделали», - говорит она. Я удивлён, спрашиваю, откуда она знает. Она отвечает: «Если бы мне сделали большую операцию, меня бы оставили в реанимации хотя бы на день или два. А так меня перевели в палату сразу после операции, значит, ничего не сделали». И она добавляет: «Помогите мне, у меня дочка учится в 10 классе, я бы очень хотела увидеть, как она получит диплом и пойдет на выпускной бал».

Это было где-то в сентябре-октябре. При таком диагнозе, как рак желудка, неоперабельный и с метастазами, прожить ещё 9 месяцев казалось бы, невозможно. Я назначил ей симптоматическую терапию и попросил, что она приезжала на контроль каждые два месяца.

Через два месяца она вернулась. Я её обследовал, и никаких изменений не было, опухоль не росла. Ещё через два месяца ситуация оставалась стабильной. Последний раз она приходила в апреле, всё было в порядке, она выглядела прекрасно, всё было как раньше.

Из одного города ко мне приезжали на обследование три женщины одновременно и все трое проходили лечение и регулярно возвращались на проверки. Но вот в июне, приехали две женщины. Я спрашиваю: «А где Татьяна?» Они отвечают: «Вы не слышали? 25-го у дочки был выпускной, она получила аттестат. Вечером был бал, а утром Татьяна не проснулась».

Вот это - сила самовнушения и веры. Я рассказываю эту историю, чтобы подчеркнуть: если человек верит в успех лечения, он может прожить гораздо дольше, чем предполагают даже врачи.