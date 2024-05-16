Насосную станцию горводоканала реконструируют в Петропавловске

В Петропавловске реконструируют насосную станцию горводоканала и создадут резервный водозабор. Об этом сообщил во время пресс-тура аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава региона напомнил, что насосную станцию первого подъема город «потерял» в первый же день прихода большой воды. Не спасла и защитная дамба. Поток воды был настолько сильный, что буквально в считанные секунды «поглотил» сооружение. Гауез Нурмухамбетов отметил, что с объекта вовремя эвакуировали восемь сотрудников, которые до самого последнего момента там работали.

— В те дни приходилось принимать неординарные решения. Сначала с озера Пестрого прокопали котлован, потом пришли понтоны. На них установили насосы. Дали техническую воду, затем питьевую. С учетом произошедшего были приняты решения. Люди не простят, если мы не обеспечим бесперебойную работу насосной станции первого подъема, — сказал аким области.

По его словам, первое, что необходимо сделать — реконструировать станцию. Соответствующий проект был разработан в 2021-м году. Тогда на его реализацию требовалось 1,5 млрд тенге, причем около 80% стоимости составляло оборудование. Однако он требует доработки.

— В проекте нет сип-канала, который идет по земле. Если придет такая вода со льдом и снесет все фидеры, как было в этом году, город снова останется без воды. Нужен сип-канал. Нет погружных насосов. Будем их проектировать. Генератор нужно поднимать на уровень кровли. Будем ставить дизель-генератор. Мы привозили мощный из Астаны, его сняли с ЭКСПО, он был в резерве, — прокомментировал Г.Нурмухамбетов.

На реконструкцию насосной станции с учетом роста цена за прошедшие годы понадобится 3,5 млрд тенге. Как только будет пройдена экспертиза, начнутся работы.