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    18:50, 15 Май 2024 | GMT +6

    Насосную станцию горводоканала реконструируют в Петропавловске

    Насосная станция
    Фото: акимат СКО

    В Петропавловске реконструируют насосную станцию горводоканала и создадут резервный водозабор. Об этом сообщил во время пресс-тура аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава региона напомнил, что насосную станцию первого подъема город «потерял» в первый же день прихода большой воды. Не спасла и защитная дамба. Поток воды был настолько сильный, что буквально в считанные секунды «поглотил» сооружение. Гауез Нурмухамбетов отметил, что с объекта вовремя эвакуировали восемь сотрудников, которые до самого последнего момента там работали.

    — В те дни приходилось принимать неординарные решения. Сначала с озера Пестрого прокопали котлован, потом пришли понтоны. На них установили насосы. Дали техническую воду, затем питьевую. С учетом произошедшего были приняты решения. Люди не простят, если мы не обеспечим бесперебойную работу насосной станции первого подъема, — сказал аким области.

    По его словам, первое, что необходимо сделать — реконструировать станцию. Соответствующий проект был разработан в 2021-м году. Тогда на его реализацию требовалось 1,5 млрд тенге, причем около 80% стоимости составляло оборудование. Однако он требует доработки.

    — В проекте нет сип-канала, который идет по земле. Если придет такая вода со льдом и снесет все фидеры, как было в этом году, город снова останется без воды. Нужен сип-канал. Нет погружных насосов. Будем их проектировать. Генератор нужно поднимать на уровень кровли. Будем ставить дизель-генератор. Мы привозили мощный из Астаны, его сняли с ЭКСПО, он был в резерве, — прокомментировал Г.Нурмухамбетов.

    На реконструкцию насосной станции с учетом роста цена за прошедшие годы понадобится 3,5 млрд тенге. Как только будет пройдена экспертиза, начнутся работы.

    — Кроме того, нужно делать резервный водозабор. Никто не гарантирует, что подобного паводка не повторится. Мы привлекли профильных специалистов. На дамбе Ущева, на самом высоком месте когда-то была насосная станция, которая обеспечивала водой северные микрорайоны города. Сейчас она находится в аварийном состоянии. Все это можно восстановить и обеспечить резервный водозабор. Мы все должны сделать до зимы. Работы будут проводиться за счет спонсорских средств, — сказал Г.Нурмухамбетов.

    Теги:
    Петропавловск СКО Ремонт Вода Акимы
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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