Насосная станция вновь заработала после аварии в Павлодарской области

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Возобновлена закачка воды в экибастузское водохранилище, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Экибастуза, запущен насосный агрегат №4 насосной станции №2. Каскады НС1, НС2, НС3 и НС 4 работают в штатном режиме, в настоящее время идет процесс закачки в Экибастузское водохранилище.

Напомним, в связи с произошедшей 29 августа аварией на насосной станции №2, принадлежащей филиалу Канала имени Каныша Сатпаева, было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба.

Как и планировало руководство канала, последствия пожара ликвидированы в течение двух недель.

