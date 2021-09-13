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    09:45, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Насосная станция вновь заработала после аварии в Павлодарской области

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Возобновлена закачка воды в экибастузское водохранилище, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в пресс-службе акимата Экибастуза, запущен насосный агрегат №4 насосной станции №2. Каскады НС1, НС2, НС3 и НС 4 работают в штатном режиме, в настоящее время идет процесс закачки в Экибастузское водохранилище.
    Напомним, в связи с произошедшей 29 августа аварией на насосной станции №2, принадлежащей филиалу Канала имени Каныша Сатпаева, было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба.
    Как и планировало руководство канала, последствия пожара ликвидированы в течение двух недель.


    Теги:
    Инфраструктурные проекты Происшествия Павлодарская область
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