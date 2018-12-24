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Насмерть угорели в Туркестанской области двое молодых мужчин

24 Декабря 2018 13:19 313
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Насмерть угорели в Туркестанской области двое молодых мужчин

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 23 декабря, в поселке Атакент Мактааральского района от отравления угарным газом  погибли 2 молодых человека, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Погибшие - мужчины 30 лет и 21 года.

Прибыв на место вызова, аварийная бригада при обследовании выяснила, что в жилом помещении установлен отопительный камин иранского производства, в котором гофрированная дымоотводящая труба опушена в ведро. Отсутствует договор на техобслуживание внутридомового газового оборудование. Аварийная бригада закрыла и отпечатала кран.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

 

Автор: Айнур Акбаева

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Шымкент,
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