Насмерть угорели в Туркестанской области двое молодых мужчин

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 23 декабря, в поселке Атакент Мактааральского района от отравления угарным газом погибли 2 молодых человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Погибшие - мужчины 30 лет и 21 года.

Прибыв на место вызова, аварийная бригада при обследовании выяснила, что в жилом помещении установлен отопительный камин иранского производства, в котором гофрированная дымоотводящая труба опушена в ведро. Отсутствует договор на техобслуживание внутридомового газового оборудование. Аварийная бригада закрыла и отпечатала кран.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

Автор: Айнур Акбаева