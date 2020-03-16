Насмерть сбивший пешехода в Каскелене водитель задержан

КАСКЕЛЕН. КАЗИНФОРМ - Водитель, насмерть сбивший пешехода в Каскелене, задержан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

ДТП произошло напротив рынка по улице Наурызбай батыра Водитель машины «Лада 21144» сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неразрешенном месте, после чего скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего на дороге в тяжелом состоянии.

33-летний мужчина получил множество телесных повреждений, отчего скончался по дороге в больницу.

Вскоре машина установлена, был задержан и сам водитель. Им оказался гражданин Э., 2002 года рождения, у которого помимо совершенного преступления, обнаружен еще целый ряд правонарушений.

«Проверкой установлено, что подозреваемый управлял автомашиной незаконно, к тому же с подложными госномерами. После совершения наезда он избавился от государственных регистрационных номерных знаков с целью сокрытия следов преступления и избежания ответственности.

В автомашине на момент совершения ДТП находились 4 пассажира, которых он после наезда высадил по дороге», – поделился начальник отдела по расследованию ДТП следственного управления ДП Алматинской области Медет Аязбаев.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Проводятся необходимые следственные действия. Детали произошедшего устанавливаются.