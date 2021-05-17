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    11:39, 17 Май 2021 | GMT +6

    Насмерть сбили пешехода в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае совершён наезд на пешехода. Мужчина скончался в больнице, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Известно, что авария произошла на пересечении улиц Тауелсиздик - Баймагамбетова. Водитель ВАЗ-2109 ехал со стороны железнодорожного вокзала и на перекрёстке улиц совершил наезд 46-летнего пешехода. Мужчина был доставлен в больницу, где позже скончался.

    «По факту ДТП начато досудебное расследование по статье 345 ч 3 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия. По результатам следственных действия и заключения экспертизы будет принято окончательное, законное процессуальное решение»,- прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Костанайская область
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