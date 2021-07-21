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Насмерть сбили пенсионерку в Павлодаре

21 Июля 2021 10:33
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Насмерть сбили пенсионерку в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Павлодаре. Женщина скончалась, не приходя в сознание. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Смертельное ДТП произошло утром 20 июля на дороге в аэропорт. Как сообщили в областном департаменте полиции, водитель «Mitsubishi Delica» наехал на 79-летнего пешехода. Пенсионерка шла по обочине в попутном направлении.

В результате ДТП женщину с травмами госпитализировали в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.

Ещё одна авария произошла в тот же день на пересечении улиц Минина-Щедрина. На участке столкнулись два легковых автомобиля. Водителя «ВАЗ 21112» с травмами госпитализировали в больницу. По данным департамента полиции, в ведомстве назначили экспертизы, проводят проверку.


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#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК  
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