Насмерть сбили пенсионерку в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Павлодаре. Женщина скончалась, не приходя в сознание. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Смертельное ДТП произошло утром 20 июля на дороге в аэропорт. Как сообщили в областном департаменте полиции, водитель «Mitsubishi Delica» наехал на 79-летнего пешехода. Пенсионерка шла по обочине в попутном направлении.
В результате ДТП женщину с травмами госпитализировали в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.
Ещё одна авария произошла в тот же день на пересечении улиц Минина-Щедрина. На участке столкнулись два легковых автомобиля. Водителя «ВАЗ 21112» с травмами госпитализировали в больницу. По данным департамента полиции, в ведомстве назначили экспертизы, проводят проверку.
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