Насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

«59-летний водитель Mazda ехал по улице Титова и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину, 1946 года рождения, — сообщили в департаменте полиции ВКО. — 73-летняя пешеход скончалась на месте от полученных телесных повреждений».