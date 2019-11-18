+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 8 °С
USD 388.07 EUR 427.54
RUB 6.08 CNY 55.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе в Семее

18 Ноября 2019 14:25
Поделиться:
Насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Новости по теме

Два человека погибли, двое травмированы в ДТП в Алматинской области
Грузовик врезался в мост в Павлодарской области 22-летний водитель без прав устроил погоню по улицам Кокшетау Нетрезвая женщина сбила насмерть пешехода в Алматы

«59-летний водитель Mazda ехал по улице Титова и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину, 1946 года рождения, — сообщили в департаменте полиции ВКО. — 73-летняя пешеход скончалась на месте от полученных телесных повреждений».

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив