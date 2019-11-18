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Насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе в Семее
18 Ноября 2019 14:25
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом зарегистрировано в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.
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«59-летний водитель Mazda ехал по улице Титова и на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на женщину, 1946 года рождения, — сообщили в департаменте полиции ВКО. — 73-летняя пешеход скончалась на месте от полученных телесных повреждений».
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП,
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