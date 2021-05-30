Насмерть сбил велосипедиста военнослужащий в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В городе Сарань Карагандинской области военнослужащий по контракту сбил велосипедиста. Спустя три дня он скончался, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В ночь с 26 на 27 мая около 1:20 военнослужащий по контракту одной из воинских частей Карагандинской области, управляя автомобилем, сбил велосипедиста, который 30 мая от полученных травм скончался.

«Как показало предварительное разбирательство, велосипедист в ходе движения совершал обгон и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем военнослужащего. Была вызвана скорая помощь и полиция. Состояния алкогольного опьянения у управлявшего автомобилем военнослужащего в ходе освидетельствования не выявлено», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Виновность или невиновность военнослужащего в данном происшествии будет выясняться в ходе следствия.