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Насмерть сбил велосипедиста пенсионер в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Проверку и досудебное расследование двух ДТП начала павлодарская полиция, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Девятого октября, в 17:20 на пересечении улиц Камзина-Волочаевского 18-летний водитель автомашины «Ниссан Премьера» совершил наезд на пешехода 2010 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходу. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами госпитализирован в больницу», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По этому факту идёт проверка, машина водворена на штрафстоянку, добавили в ведомстве. «В этот же день, в 19:15, на 105-м километре автодороги «Павлодар-Успенка» водитель автомашины «Ауди» 1954 года рождения, пенсионер, совершил наезд на велосипедиста 1959 года рождения, который от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в правоохранительных органах. Машина пенсионера водворена на штраф стоянку. Проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК, отметили в департаменте. «В отношении водителя избрана мера пресечения подписка о невыезде», - рассказали полицейские.
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