Насмерть сбил мужчину у дороги водитель «Газели» в СКО

ТИМИРЯЗЕВСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Тимирязевском районе. Житель СКО, пытаясь остановить попутку, попал под колеса ГАЗели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Около 20 часов водитель автомобиля ГАЗель, следуя по автодороге Волошинка-Сергеевка-Тимирязево, совершил наезд на сельчанина, который «голосовал» близ остановки у села Дмитриевка. По словам водителя, 32-летнего жителя района Шал акына, он не заметил пешехода из-за дождя. После совершения ДТП он незамедлительно вызвал карету скорой помощи и сделал звонок на канал 102. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

«Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 345 Уголовного кодекса РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». В отношении водителя избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Назначен ряд экспертиз, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. Напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать ПДД. Вблизи населенных пунктов водителям следует снижать скорость. Пешеходам ни в коем случае нельзя выходить на проезжую часть. В условиях плохой видимости всем участникам движения необходимо проявлять повышенную осторожность», — комментирует начальник Тимирязевского ОП Талгат Кенжетаев.

Также полицейские напоминают, что использование светоотражающих элементов на одежде в разы уменьшают риски подобных происшествий.

Всего за 10 месяцев на территории СКО зарегистрировано 47 ДТП, связанных с наездом на пешеходов, в них погибли 10 и ранено 42 человека. Из них 15 происшествий произошло по вине пешеходов.