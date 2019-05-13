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Насмерть придавило упавшей стеной двух мужчин в Шымкенте
13 Мая 2019 16:55 291
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте на четырех мужчин упала стена дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на группу внутренних и внешних коммуникаций ДЧС города Шымкент.
5 мая в 18.25 в Шымкенте, по улице Аманкулова, при разрушении частного нежилого дома на 4 работников, приходящихся друг другу родственниками, упала стена размером 3х2 м.
В результате происшествия на месте скончались мужчины 1973 и 1986 годов рождения. С различными травмами госпитализированы в больницу мужчины 1981 и 1971 годов рождения. Состояние их стабильное.
6 спасателей оперативно-спасательного отряда помогли извлечь тела погибших и одного пострадавшего.
Ключевые слова: Происшествия, Шымкент,
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