Насмерть придавило упавшей стеной двух мужчин в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте на четырех мужчин упала стена дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на группу внутренних и внешних коммуникаций ДЧС города Шымкент.

5 мая в 18.25 в Шымкенте, по улице Аманкулова, при разрушении частного нежилого дома на 4 работников, приходящихся друг другу родственниками, упала стена размером 3х2 м.

В результате происшествия на месте скончались мужчины 1973 и 1986 годов рождения. С различными травмами госпитализированы в больницу мужчины 1981 и 1971 годов рождения. Состояние их стабильное.

6 спасателей оперативно-спасательного отряда помогли извлечь тела погибших и одного пострадавшего.