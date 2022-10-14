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Наследная принцесса Нидерландов из-за угрозы нападения вынуждена покинуть общежитие
14 Октября 2022, 22:53

Наследная принцесса Нидерландов из-за угрозы нападения вынуждена покинуть общежитие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Нидерландах наследная принцесса Амалия из-за угрозы нападения или похищения была вынуждена покинуть студенческое общежитие и вернуться домой. Об этом журналистам рассказали король Виллем-Александр и королева-консорт Максима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Ранее местные СМИ сообщали, что службы безопасности перехватили переговоры организованной преступной группировки, в которых в качестве возможной цели фигурирует также премьер-министр Марк Рютте.

Старшая дочь короля Амалия учится в Амстердамском университете.

«Она не выходит из дома. Это серьезным образом повлияло на ее жизнь. Конечно, это значит, что она не живет в Амстердаме и не может свободно выходить на улицу. Это тяжелые последствия. У нее нет студенческой жизни, как у других. Но я должна сказать, что горжусь тем как она справляется с ситуацией», - рассказала королева-консорт Максима.

Премьер-министр Марк Рютте назвал новости «ужасными».

«Сообщения вызывают большую тревогу, прежде всего, в отношении Амалии. Я должен добавить, что ничего не могу сказать об этих угрозах. Но могу вас уверить, что все вовлеченные в это делают все возможное, чтобы обеспечить ее безопасность», - заявил глава правительства.

В полиция и прокуратуре Нидерландов пока не комментируют информацию об угрозе.


Фото: Peter Dejong/AP


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