«Наследие Великой степи» на исторической земле тюркского народа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 25-26 сентября состоятся гастроли театра «Астана Балет» в крупнейший духовный и культурный центр тюркского мира – исторический город Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Балет».

На сцене Конгресс Холла столичный коллектив представит национальный дивертисмент «Наследие Великой степи» в авторской интерпретации заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри, которая не раз срывала шквал аплодисментов в крупнейших городах Европы и Америки. Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Визитная карточка театра «Наследие великой степи» словно жемчужное ожерелье, на которое нанизаны красочные хореографические миниатюры разной стилистической направленности, объединены одной тематикой – удивительными историями, которые происходили на просторах Великой степи.

«Народное танцевальное творчество казахов имеет богатейшие традиции, отразившие мысли, чувства, мироощущение множества поколений художественно чуткого народа. В нашем театре мы стараемся опираться на богатое прошлое, которое во многом сохранилось и бережно оберегается, но в то же время ищем новые пути развития национальной пластики. Я заметила, что бы мы не исполняли, тело имеет свойство хранить некий характерный национальный код. Это невозможно объяснить словами, потому что происходит настолько естественно, что дает тонкую уникальную окраску даже самому простому движению», - поделилась Айгуль Тати.

Уникальная концертная программа отражает самобытность, уникальность и колорит казахского народа; женский танец обладает особым магнетизмом и неотразимым обаянием. Музыкальная составляющая представлена звучанием национальных инструментов в современной аранжировке. Эстетика, зрелищность, неповторимые художественные образы и смысловая глубина навсегда западают в душу и восхищают зрителей по всему миру. В каждом движении – богатое культурное наследие, грация, изящество, многогранность, величественность казахского народа… Это яркое представление современного национального балета, в котором гармонично сочетаются этнографический материал и смелые балетмейстерские решения.

«Особенно примечательно, что гастроли в «духовную столицу тюркского мира» проходят в год 30-летия Независимости Республики Казахстан. Мы уверены, что зрители смогут почувствовать особый трепет и заботу о своей истории - наследии Великой степи», - отметил художественный руководитель театра Нурлан Канетов.