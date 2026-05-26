Наследие Олжаса Сулейменова обсудили на международном форуме в Алматы

В Алматы проходит VII Международный Форум сближения культур Евразии, который в этом году посвящен 90-летию выдающегося казахстанского поэта, общественного деятеля Олжаса Сулейменова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Цель форума осмысление идейного, литературного, научного и философского наследия Олжаса Сулейменова и выработка практических механизмов по включению его в современный культурный и образовательный процесс на национальном и глобальном уровнях.

На форуме выступила заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева. В своей речи она подчеркнула, что дипломатическая и общественная деятельность Олжаса Сулейменова всегда была продолжением его литературного пути.

— Он представлял нашу страну за рубежом, работал послом на международных площадках, последовательно продвигая образ Казахстана как государства мира, культуры и открытого диалога. И в этой миссии он остался верен себе — говорил о нашей стране языком исторической памяти и уважения к другим народам. Его дипломатическая деятельность стала естественным продолжением литературного, научного и общественного пути, — отметила Аида Балаева.

Отдельно министр отметила роль международного антиядерного движения Невада — Семей, созданного по инициативе Сулейменова. По ее словам, движение стало символом стремления Казахстана к миру и гуманизму, объединив миллионы людей в борьбе против ядерных испытаний.

Министр культуры сообщила, что до конца года планируется выпуск фотоальбомов «Сулейменов. 90 лет» и «АзиЯ» с последующим распространением во всех библиотеках страны. Наряду с книгами, переводами, научными публикациями и архивными материалами большое значение имеют современные форматы — документальные и творческие проекты, в том числе фильмы, посвященные жизни Олжаса Сулейменова, его творчеству и общественной деятельности.

— Министерство культуры и информации рассматривает такую работу как часть системной культурной политики. Наша задача — не просто сохранять имена, которыми гордится Казахстан, а делать их наследие живым, понятным и близким новым поколениям, — заключила Аида Балаева.

Также выступил директор Регионального бюро ЮНЕСКО в Алматы Амир Пирич, который отметил, что сегодня диалог культур является необходимым условием мира.

— Жизнь и творчество Олжаса Сулейменова напоминают нам о том, что культуры укрепляются не за счет самоизоляции, а благодаря открытому взаимодействию с другими языками, историей и мировоззрением, — сказал он.

Он подчеркнул, что благодаря наследию Сулейменова и форуму сближения культур Казахстан укрепляет убежденность в том, что диалог — это не просто одна из возможностей, а базовое условие мира.

Председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев рассказал о многолетней дружбе с Олжасом Сулейменовым и его особую роль в укреплении культурных связей между народами.

— Я сам уже в возрасте, но считал своим долгом приехать на этот юбилей. В Азербайджане этот день также широко отмечается. Президент направил поздравление, была опубликована статьи в газетах, — сказал Анар Рзаев.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев считает, что Олжас Сулейменов является одной из ключевых фигур тюркского мира.

— Мы сегодня говорим о нем как о духовном ориентире — о том, каким образом нужно любить свой народ, свою культуру, беречь и сохранять духовность. Он не только поэт, но и борец. В период тоталитарной эпохи он одним из первых написал фундаментальные работы, о которых многие тогда еще не решались говорить. Это проявление не только таланта, но и гражданского мужества, героизма поэта, который глубоко осмысляет историю, — сказал Султан Раев.

Сам Олжас Сулейменов поприветствовал участников форума в онлайн-формате и поблагодарил гостей за внимание к вопросам культуры, памяти и гуманитарного сотрудничества.

Форум объединил представителей культуры, науки, литературы и международных организаций из Казахстана, Франции, России, Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Китая, США и других стран.

Отметим, 18 мая поэту, выдающемуся лингвисту-тюрковеду и дипломату Олжасу Сулейменову исполнилось 90 лет.

Его книги переведены более чем на 30 языков мира, издавались и распространялись в Казахстане, России, Франции, Италии, Турции. Его творчество вышло далеко за пределы одной национальной литературы и стало частью международного гуманитарного диалога. Его знаменитая работа «Аз и Я» до сих пор остается одной из самых обсуждаемых в истории советской гуманитарной мысли. Именно она в свое время заставила по-новому взглянуть на место тюркских народов в мировой цивилизации.

