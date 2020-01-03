Наследие Казахстана в Совете Безопасности ООН продолжает работать

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – В штаб-квартире Организации Объединенных Наций постоянное представительство Казахстана при ООН по уже установившейся традиции организовало в первый день работы организации очередную официальную церемонию установки флагов стран, избранных в Совет Безопасности ООН на 2020-2021 годы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новыми непостоянными членами СБ ООН стали Вьетнам, Эстония, Тунис, Сент-Винсент и Гренадины, а также Республика Нигер.

Традиция проведения торжественной церемонии начала работы новых непостоянных членов в Совете Безопасности ООН была заложена Казахстаном в январе 2018 года во время его председательства в СБ ООН. Члены ООН назвали это нововведение «яркой визитной карточкой» Казахстана.

«Целью этой церемонии, инициированной Казахстаном, которая проводится в третий раз за 75 лет с момента создания ООН, является признание мандата, данного вам международным сообществом на выполнение важной и ответственной задачи по поддержанию глобального мира и безопасности. Избрание ваших стран в Совет Безопасности свидетельствует о доверии остальных 192 государств-членов вашим правительствам в приверженности идеалам Устава ООН, особенно в эти сложные времена», – отметил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, открывая мероприятие.

Он пожелал успехов и значимых достижений новым непостоянным членам Совета особенно в нынешнем юбилейном для ООН году, когда этой Всемирной организации исполняется 75 лет.

В церемонии приняли участие послы новых непостоянных членов СБ, которые выступили с краткой речью о приоритетах своей работы в Совете и выразили огромную благодарность Казахстану за организацию мероприятия, позволяющему их делегациям в торжественной атмосфере приступить к работе в этом главном органе ООН.

До инициативы Казахстана смена флагов непостоянных членов Совбеза ООН у пресс-стены перед залом Совета Безопасности носила технический характер. С введением новой традиции эта процедура стала официальным мероприятием в ежегодной программе первого дня работы СБ ООН с широким участием представителей стран-членов ООН и ведущих мировых СМИ.

В январе 2019 года постпредство Казахстана преподнесло в дар ООН подставки для флагов членов СБ ООН ручной работы, изготовленные в Казахстане и оформленные в казахском национальном стиле.

Казахстан завершил двухлетнюю работу в составе Совета Безопасности ООН 31 декабря 2018 года.