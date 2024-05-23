Наследие и традиции Улуса Джучи обсудили на конференции в Алматы

В Казахском национальном педагогическом университете имени Абая состоялась международная научно-практическая конференция «Улус Джучи: история, наследие и традиции», посвященная 800-летию могущественной империи центральной Евразии XIII—XV веков. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

В Международной научно-практической конференции приняли участие известные ученые Казахстана, преподаватели из Алматы и других республиканских вузов, а также зарубежные ученые. Они активно участвовали в работе конференции и высказывали свои мнения. Среди зарубежных докладчиков были Джю-Юп Ли (Канада), Хироюки Нагаминэ (Япония), Нурлан Кенжеахмет (Германия) и Абдуллах Гюндогду (Турция).

Фото: Досбол Атажан/Kazinform

- Добро пожаловать на международную научную конференцию «Улус Джучи: история, наследие и традиции». Сегодняшняя конференция посвящена государству с самой высокой продолжительностью жизни из 4-х улусов империи Чингисхана XIII века, известной миру как Золотая Орда. Это гигантская империя, уникальная цивилизация, объединившая десятки народов с разными языками, религиями, бытом, культурой и занимавщая земли от гор Алтая до реки Дунай. Эпоха, в которой существовал Улус Джучи – один из важнейших этапов развития государственности на казахской земле. Об этом говорилось в выступлении Главы государства Касым-Жомарта Токаева на третьем заседании Национального курултая, - сказал член правления - проректор по исследовательской деятельности КазНПУ имени Абая Ертай Султан.

В ходе конференции обсуждались такие вопросы, как историография и исторические источники Улуса Джучи, дипломатические связи с соседними государствами, роль ханов Золотой Орды в международных отношениях и другие темы.