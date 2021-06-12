Наследие Алаш Орды стало главной темой конференции в Кембриджском университете
Мероприятие было организовано программой Шелкового пути (Silk Roads Programme) Королевского колледжа Кембриджского университета при участии Посольства Казахстана в Великобритании.
Выступая с приветственным словом, профессор мировой истории Оксфордского университета и автор глобального бестселлера «Шелковый путь: Новая история мира» Питер Франкопан подчеркнул важность изучения истории Центральной Азии, а также исследовательского сотрудничества со странами региона.
Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов, отметив особую уместность проведения мероприятия в год 30-летия независимости Казахстана и других стран Центральной Азии, подчеркнул роль движения Алаш в формировании идей независимости и национальной идентичности в казахском социуме вплоть до наших дней. Он также обратил внимание участников на нехватку более глубоких и специализированных исследований региона в западной науке и выразил надежду на то, что данный пробел будет восполняться, в т.ч. посредством проведения подобных мероприятий.
Профессор университета Хоккайдо Томохико Уяма, специализирующийся на истории казахской интеллигенции с XIX века до начала советского периода, дал краткий экскурс в историю Алаш Орды. Он рассказал о влиянии участников движения Алаш не только во время и непосредственно после революции 1917 года, но и в более позднем советском периоде.
«После сталинских репрессий и вплоть до перестройки Алаш Орда была практически стерта из истории Казахстана, а многочисленные произведения ее активистов были запрещены. Однако мы не должны забывать о том, что казахские коммунисты в 1920-е годы многому научились у бывших алашординцев и разделяли их стремление развивать казахскую государственность, культуру и общество», – сказал он.
Преподаватель Стаффордширского университета доктор Алун Томас представил доклад о своем новом исследовании совместно с Гарвардским университетом по картографированию границ внутри ранней советской Центральной Азии. Конечной целью исследования является создание цифрового исторического справочника, который будет отслеживать изменения границ с течением времени и определять, какие события и причины экономического, политического, юридического и прочего характера коррелируют с этими изменениями. Цель также состоит в том, чтобы рассмотреть территориальные изменения в Центральной Азии в более широком, глобальном историческом контексте.
Доцент кафедры истории Назарбаев Университета Никколо Пьянчола сконцентрировался на социальной истории трансграничных межрегиональных обменов на основе изучения торговых обменов Российской империи и раннего Советского Союза с Китаем.
Постдокторант Института истории и социальных наук Ливерпульского университета имени Джона Мурса д-р Ботакоз Касымбекова рассказала об административных, юридических и идеологических аспектах управления территорией ранней советской Центральной Азии.
В ходе конференции также состоялась сессия вопросов и ответов, в рамках которой представители научного сообщества интересовались значением географических границ для Алаш Орды, процессом и последствиями централизации власти в ранней советской Центральной Азии, а также доступностью и изученностью архивных материалов, находящихся в регионе.