Наследие Алаш Орды стало главной темой конференции в Кембриджском университете

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - 10 июня достижения и наследие Алаш Орды стали ключевой темой кембриджской видеоконференции, посвященной истории Центральной Азии начала XX века, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Мероприятие было организовано программой Шелкового пути (Silk Roads Programme) Королевского колледжа Кембриджского университета при участии Посольства Казахстана в Великобритании.

Выступая с приветственным словом, профессор мировой истории Оксфордского университета и автор глобального бестселлера «Шелковый путь: Новая история мира» Питер Франкопан подчеркнул важность изучения истории Центральной Азии, а также исследовательского сотрудничества со странами региона.

Посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов, отметив особую уместность проведения мероприятия в год 30-летия независимости Казахстана и других стран Центральной Азии, подчеркнул роль движения Алаш в формировании идей независимости и национальной идентичности в казахском социуме вплоть до наших дней. Он также обратил внимание участников на нехватку более глубоких и специализированных исследований региона в западной науке и выразил надежду на то, что данный пробел будет восполняться, в т.ч. посредством проведения подобных мероприятий.

Профессор университета Хоккайдо Томохико Уяма, специализирующийся на истории казахской интеллигенции с XIX века до начала советского периода, дал краткий экскурс в историю Алаш Орды. Он рассказал о влиянии участников движения Алаш не только во время и непосредственно после революции 1917 года, но и в более позднем советском периоде.

«После сталинских репрессий и вплоть до перестройки Алаш Орда была практически стерта из истории Казахстана, а многочисленные произведения ее активистов были запрещены. Однако мы не должны забывать о том, что казахские коммунисты в 1920-е годы многому научились у бывших алашординцев и разделяли их стремление развивать казахскую государственность, культуру и общество», – сказал он.

Преподаватель Стаффордширского университета доктор Алун Томас представил доклад о своем новом исследовании совместно с Гарвардским университетом по картографированию границ внутри ранней советской Центральной Азии. Конечной целью исследования является создание цифрового исторического справочника, который будет отслеживать изменения границ с течением времени и определять, какие события и причины экономического, политического, юридического и прочего характера коррелируют с этими изменениями. Цель также состоит в том, чтобы рассмотреть территориальные изменения в Центральной Азии в более широком, глобальном историческом контексте.

Доцент кафедры истории Назарбаев Университета Никколо Пьянчола сконцентрировался на социальной истории трансграничных межрегиональных обменов на основе изучения торговых обменов Российской империи и раннего Советского Союза с Китаем.

Постдокторант Института истории и социальных наук Ливерпульского университета имени Джона Мурса д-р Ботакоз Касымбекова рассказала об административных, юридических и идеологических аспектах управления территорией ранней советской Центральной Азии.

В ходе конференции также состоялась сессия вопросов и ответов, в рамках которой представители научного сообщества интересовались значением географических границ для Алаш Орды, процессом и последствиями централизации власти в ранней советской Центральной Азии, а также доступностью и изученностью архивных материалов, находящихся в регионе.